نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور الآتية: شارك فرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك جمهوره صورة جديدة له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. وظهر ساسي برفقة امير مرتضي منصور مشرف الكرة السابق بنادي الزمالك وحمزة المثلوثي لاعب الزمالك الجديد وعلق عليها قائلا " اخواتي". وجهت الفنانة دنيا سمير غانم الدعم لزوجها الاعلامي رامي رضوان بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد. ونشرت دنيا سمير غانم صورة قديمه لها مع زوجها وعلقت قائلة "بحبك اوي ربنا يحفظك ويخليك ليا و ربنا يحفظنا جميعا". احتفل الفنان احمد فهمي بعيد ميلاد شقيقه الفنان كريم فهمي الــ 38. ونشر احمد فهمي عبر حسابه بإنستجرام صورة له مع كريم وهنا الزاهد من مهرجان القاهرة السينمائي وعلق عليها قائلا "كل سنه وانت طيب اخويا الصغير وابني". شارك حسين الشحات لاعب النادي الأهلي جمهوره صورة من احتفال زوجته به بعد تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا. ونشر حسين الشحات صورة التورته التي احضرتها زوجته للاحتفال بالنجمة التاسعه وعلق عليها قائلا "أحلى احتفال ده ولا ايه ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي يارب".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز السوشيال ميديا: فرجاني ساسي برفقة أمير مرتضى منصور وحمزة المثلوثي.. وأول تعليق من دنيا سمير غانم بعد إصابة زوجها رامي رضوان بـ كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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