قرار هام من وزير التعليم العالي بشأن إقامة انتخابات الاتحادات الطلابية

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محمد سياف - ابو ظبي - أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور “خالد عبد الغفار” قراراً هاماً بموافقته على إقامة انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الدراسي الجاري 2020-2021، حيث أنه تم مخاطبة جميع رؤساء الجامعات بجمهورية مصر العربية، وذلك من أجل اتخاذ كافة الإجراءات لتطبيق اللائحة الطلابية المنصوص عليها، واتخاذ اللازم من أجل الإعلان وتنفيذ الانتخابات بالجامعات خلال الفترة القادمة.

وزير التعليم العالي يوافق على انتخابات الاتحادات الطلابية

وجاء هذا القرار وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2523 لعام 2017، بشأن تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والتي أقرت اللائحة الطلابية، وأنه قد تم تشكيل لجنة عليا تحت رئاسة الدكتور ” طايع عبد اللطيف” مستشار وزير التعليم للأنشطة الطلابية، من أجل متابعة سير أعمال الانتخابات للعام الجاري 2020-2021.

كما وجه وزير التعليم العالي بضرورة قيام كل جامعة بتقديم تقرير رسمي مفصل بشأن الانتخابات الطلابية، حيث يتم تقديمه إلى اللجنة العليا عن سير العملية الانتخابية يومياً منذ البداية وحتى النهاية.

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وتحرص وزارة التعليم العالي خلال هذه الفترة على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ومنع انتشاره بين الطلاب وجميع العاملين في الجامعات حرصاً على سلامتهم.