الأرصاد الجوية تعلن أماكن تساقط الأمطار وحالة الطقس الجمعة وتنفي تحذيرها من نوة قادمة تغرق بعض المدن 

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محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس غداً الجمعة الموافق الرابع من ديسمبر الجاري، وأعلنت الهيئة في بيان لها عن أن طقس الغد مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد والرياح معتدلة مع تساقط الشبورة المائية على أغلب أنحاء البلاد في الساعات المبكرة من الصباح.

الأرصاد الجوية تعلن أماكن تساقط الأمطار وحالة الطقس الجمعة

وأضافت الهيئة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الطقس بارد الجمعة على السواحل الشمالية والقاهرة ومائل للبرودة ليلاً على جنوب سيناء وشديد البرودة على جنوب وشمال محافظات الصعيد، كما تتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي ومنخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن أماكن تساقط الأمطار اليوم الجمعة، وأضافت أن الأمطار محصورة على الإسكندرية ومطروح والسلوم وتكون خفيفة، كما تنعدم فرص تساقط الأمطار على باقي أنحاء البلاد.

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كما أن هذه الأيام وخلال الأيام المقبلة تتعرض الإسكندرية بما يسمى بنوة قاسم والتي تضرب المحافظة في الأسبوع الأول من ديسمبر، ولذا ردد البعض بأن الأرصاد حذرت من أمطار شديدة وغزيرة تؤدي إلى غرق بعض المدن نتيجة تعرض البلاد لنوة قادمة، وأكدت الهيئة أن هذا الكلام عاري عن الصحة وأن البلد تشهد حالة استقرار حتى إشعار آخر وأن الهيئة سوف توافي المواطنين بالتحديثات لحالة الطقس أول بأول.