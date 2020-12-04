زيادة جديدة بـ أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الخميس والإجمالي يقفز لـ117156 حالة

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محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة الصحة منذ قليل أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الخميس 3 ديسمبر، وسط زيادة ملحوظة بمصابي الفيروس التاجي كوفيد 19، وفي ظل تزايد الأعداد أعلنت الدكتورة هالة زايد أن المستشفيات الخاصة هي شريك أساسي في مواجهة فيروس كورونا، وذلك في ظل تزايد الأعداد، أكدت الوزيرة أن القاهرة والإسكندرية والجيزة هم من أكثر المحافظات إصابة في مصر.

أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الخميس 3 ديسمبر

ووفق البيان اليومي لوزارة الصحة فقد تم تسجيل 133 حالة تعافي جديدة، وهي نفس عدد حالات الشفاء أمس الأربعاء، وبهذا يرتفع إجمالي الأعداد المتعافية إلى 103082 حالة، وتؤكد الصحة خروج كل هذه الحالات من مستشفيات العزل الصحي عقب تعافيها وتلقيها العلاج اللازم وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية

أما أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم فقد بلغت 432 حالة إصابة جديدة، بزيادة 11 حالة عن الأمس، وتتزايد الأعداد كل يوم أكثر من الذي سبقه، وبهذا يرتفع مؤشر الإصابات منذ بداية أزمة كورونا وحتى اليوم إلى 117156 حالة.

كما سجلت الصحة اليوم 19حالة وفاه، مقارنة بـ28 حالة بالأمس، ليرتفع مؤشر الوفيات إلى 6713 حالة حتى الآن، وتؤكد الصحة على أن أعداد الإصابات بكورونا أخذت منحنى تصاعدي جديد، مع توقعات بزيادات أخرى خلال الأيام المقبلة.

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وفي ظل تزايد أعداد مصابي كورونا، أصدر محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال قراراً بتخفيض أعداد الموظفين العاملين في جميع المصالح الحكومية بنسبة 50%، وأصدر محافظ المنوفية قراراً مماثلاً بتخفيض أعداد العاملين الحكوميين بالمحافظة ولكن بنسبة 25%.