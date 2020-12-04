وزارة الخارجية تصدر بياناً رسمياً حول آخر تطورات قضية المصريين المختطفين في نيجيريا

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محمد سياف - ابو ظبي - أصدرت وزارة الخارجية المصرية بياناً رسمياً منذ ساعات قليلة حول آخر تطورات موقف المصريين المختطفين في نيجيريا، وذلك بعد تعرض سفينة الشحن Milan للقرصنة، مما أدى إلى اختطاف عدد من المواطنين الأجانب من جنسيات مختلفة ومن بين المختطفين مصريين اثنيين كانا على متنها.

وزارة الخارجية تصدر بياناً رسمياً عن آخر تطورات قضية المصريين المختطفين في نيجيريا

وقالت الخارجية المصرية أنها على تواصل دائم مع السفير المصري في أبوجا، وذلك من أجل متابعة آخر المستجدات حول اختطاف مواطنين مصريين اثنين كانا على متن سفينة الشحن المذكورة.

وأضافت وزارة الخارجية المصرية أن جهود السفارة واتصالاتها مستمرة بالفعل، وأشارت إلى أن صاحب شركة الشحن المُستأجرة للسفينة المختطف أفاد أنه تلقى اتصالاً من الخاطفين يوم الأربعاء، وقام بالتحدث مع المختطفين، وأكد أنهم جميعاً بخير ويتمتعون بصحة جيدة، كما تواصل الخارجية والسفارة المصرية بأبوجا متابعة الموقف عن قرب مع جميع السلطات والأجهزة الأمنية المعنية في نتيجيريا، مطالبة بسرعة الإفراج عنهم وإعادتهم إلى وطنهم سالمين.

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كما أن السفينة المختطفة لبنانية وكان من بين طاقمها مصريين، وتم خطفها من قبل قراطنة على بعد 15 ميل بحرى تقريبًا قبالة سواحل ولاية بايلسا جنوب نيجيريا، كما طالب الخاطفين الشركة المالكة بفدية، والمصريين المختطفين هما هما ضابط ثان “سعد شوقي” ومهندس “كيرلس سمير”.

