البنك الأهلي المصري يوفر ماكينات ATM لذوي الاحتياجات الخاصة



وفر البنك الأهلي المصري ماكينات ATM لذوي الاحتياجات الخاصة ضمن استراتيجيته لدعم عملائه، وكذا من المكفوفين وضعاف البصر بحيث تتيح لهم الاستفادة التامة من كافة الخدمات التى يوفرها البنك الأهلي المصري التي تتيحها الماكينات بسهولة دون الحاجة الى المساعدة.

البنك الأهلي المصري



وأفاد هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن تلك المنظومة الجديدة من ماكينات الصارف الآلي التي يطلقها البنك تأتي لتؤكد على استراتيجيته بان يكون العميل هو محور اهتمام البنك، والسعي المتنامي لخدمة كافة عملائه بمختلف متطلباتهم واهتمامه بتوسيع نطاق الخدمات التي يتيحها لهم والتي تفي باحتياجاتهم اليومية، خاصة في ضوء ما يقوم به البنك من دراسات مستمرة على طبيعة العملاء الحاليين أو المرتقبين.

وأكد أن الدراسات الأخيرة أثبتت وجود نحو 10 ملايين مواطن مصري من ذوي الهمم.

وأضاف عكاشه ان الخدمة الجديدة تعكس أيضا حرص البنك كأكبر المؤسسات الاقتصادية في مصر، على خدمة أهداف التنمية المستدامة للدولة وخططها في اتاحة الدمج الكامل لذوي الهمم في المجتمع من خلال كافة أنشطتهم اليومية ولا سيما الاستفادة من الخدمات المصرفية دون الحاجة الى تدخل أو مساعدة خارجية، وهو ما سينعكس بالإيجاب أيضا على دعم الشمول المالي الذي يضعه البنك المركزي على رأس أولوياته، مشيرا الى ان البنك الاهلي المصري كان من أوائل البنوك التي اهتمت بتوفير أفضل الظروف بفروعه لتعامل العملاء من ذوي الهمم، والتي تضمنت التيسير على العملاء ذوي الاعاقات الحركية من خلال تعديلات انشائية بالفروع لتناسب احتياجاتهم، وكذا خدمة العملاء من الصم والبكم وضعاف السمع من خلال تدريب فرق مخصصة على التعامل بطريقة الاشارة ببعض فروعه.

وذكر أن أبو الفتوح ان الماكينات المصممة في البنك الأهلي المصري لخدمة السادة المكفوفين أو ضعاف البصر متاحة حاليا في 19 ماكينة بفروع البنك، على ان يتم توفيرها لاحقا بواقع ماكينة في كل فرع، والتي يتم من خلالها التعامل بطريقة برايل وبواسطة سماعات لتمكين العملاء من القيام بخدمات السحب والاستعلام من الماكينة بسهولة.

