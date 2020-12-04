اليوم.. وزيرة الهجرة تطالب المصريين في الإمارات التجمع بعلم مصر عند برج خليفة

وجهت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، رسالة للمصريين في دولة الإمارات الشقيقة، ودعتهم في رسالتها لحضور إضاءة برج خليفة بعلم مصر وشعار صندوق تحيا مصر اليوم الجمعة، وذلك احتفالا بتسجيله 3 ألقاب بموسوعة جينيس للأرقام القياسية.

ويُضاء برج خليفة مساء اليوم الجمعة الموافق 4 ديسمبر في تمام الساعة 7:20 بتوقيت دبي، احتفالا بتسجيل صندوق تحيا مصر ثلاثة أرقام قياسية بموسوعة جينيس العالمية، وذلك بعد نجاحه في تنظيم أكبر قافلة تبرع بالدواجن على مستوى العالم قوامها 2000 طن دواجن، وأكبر قافلة مواد غذائية قوامها 300 ألف صندوق مواد غذائية، إضافة إلى أكبر قافلة شاحنات مساعدات في العالم ليصبح صندوق تحيا مصر حاملا لثلاثة ألقاب عالمية بالموسوعة.

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جاء ذلك بعد تنظيم صندوق تحيا مصر نهاية الشهر الماضي لقافلة إنسانية هدفها توفير المواد الغذائية والملابس الشتوية والأغطية لمليون أسرة خلال فصل الشتاء، في تظاهرة ضخمة شارك فيها المئات من المتطوعين من الشباب لتوزيع القافلة على الأسر المستحقة في القرى الأكثر فقرًا في مصر.