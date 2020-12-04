مطران بورسعيد يفتتح معرض الشهيد فيلوباتير للمشغولات اليدوية

جدة - نرمين السيد - افتتح الأنبا تادرس مطران بورسعيد وتوابعها، مساء أمس، معرض الشهيد فيلوباتير المقام بكنيسة الشهيد أبى سيفين والقديسة دميانة ببورسعيد ابتداء من اليوم وحتى مساء السبت القادم 5 - 12 – 2020.





ويضم المعرض بعض الأعمال الكنسية وملابس الشمامسة والمشغولات اليدوية وهى أطقم مذبح، ومفارش مذبح، وكفرات أوانى المذبح، ورايات أعياد القديسين مطبوعة ومتطرزة. كما يضم المعرض أيضا، تونيات شمامسة بجميع المقاسات، وشنط شمامسة وتليج، وكساوى قديسين، وملابس معمودية للبنين والبنات، وتكاوى، وصدرات آباء كهنة، وملابس بابا نويل ومنتجات مختلفة للكريسماس. ويقدم المعرض خصم 25٪؜ على المنتجات المعروضة.

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