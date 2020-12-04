فيديو .. شاب يشهر بفتاة أثناء عقد قرانها : بقالها 4 سنين ماشية معايا

جدة - نرمين السيد - تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو لشاب أقدم خلاله على التشهير بفتاة أثناء عقد قرانها. على طريقة صايع بحر .. شاب يشهر أثناء عقد قرانها : بقالها 4 سنين ماشية معايا فيديو .. شاب يشهر بفتاة يوم عقد قرانها : هبوظلكو الجوازة





وخلال الفيديو توقف الشاب بسيارته أمام منزل الفتاة فى إحدى المناطق وتدعى "سماح"، ثم أمسك ميكروفوناً وبدأ يهاجمها بألفاظ غير لائقة، كما ادعى أنه كانت تربطها به علاقة منذ أربع سنوات "بقالها 4 سنين ماشية معايا" وأنها خدعته، "قائلا: "مش هسيبك".

وتابع: "طلبت عربية موديل السنة وجبتها وبدفع أقساطها"، ثم بدأ يهاجم أهلها لفظيا بعدما فشلت محاولات البعض من أهل المنطقة لإسكاته، كما توعد بإفساد الزيجة، وأضاف: "أى حد هييجى لسماح هبوظلكو الجوازة".