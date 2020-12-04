الأوقاف تفتتح اليوم 27 مسجدا فى 5 محافظات

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الأوقاف المساجد التى سيتم افتتاحها اليوم الجمعة على النحو التالى: وأكدت وزارة الأوقاف فى بيان سابق، إن ذلك يأتى فى إطار خطتها لعمارة بيوت الله "عز وجل" مبنى ومعنى.

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