غدا.. انطلاق أولى فعاليات برنامج اعرف الصين بمشاركة رئيس وزراء مصر الأسبق

جدة - نرمين السيد - وتعقد أولى اللقاءات بحضور سفير الصين بالقاهرة لياو ليتشيانج ومشاركة رئيس جمعية الدبلوماسية العامة الصينية بالصين ووهايلونغ.
ينظم البرنامج مؤسسة "شرف للتنمية المستدامة" بالتعاون مع سفارة الصين بالقاهرة وبمشاركة المركز الثقافى الصينى وجمعية الدبلوماسية العامة الصينية بالصين.
وذكر بيان للمؤسسة، أن البرنامج يتناول العلاقات العميقة المصرية الصينية وعلاقات بكين مع العالم العربى وأفريقيا، بالإضافة إلى التعرف على تجربة الصين والتطور الهائل التى قامت به فى المجالات المختلفة.
وتعقد أولى جلسات البرنامج بعنوان "مبادرة الحزام والطريق" ويشارك فيها بعض الخبراء الصينين وبحضور نخبة كبيرة من المفكرين والإعلاميين المهتمين بهذا الشأن.
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