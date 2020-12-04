محافظ أسيوط يستقبل وزير الأوقاف لافتتاح مسجدين بديروط

جدة - نرمين السيد - استقبل عصام سعد محافظ أسيوط اليوم الجمعة، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف فى إطار زيارته لمحافظة أسيوط التى تستغرق يومين لافتتاح مسجدين بديروط بحضور الدكتور عاصم قبيصى وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط.





ووفقا لبيان محافظ أسيوط اليوم الجمعة، يستهل وزير الأوقاف زيارته للمحافظة بافتتاح مسجد الأمير سنان بقرية ديروط الشريف، ويلقى الوزير خطبة الجمعة من المسجد والتى يتم نقلها على الهواء مباشرة فى التليفزيون المصرى، ويعقبها افتتاح مسجد اليوسفى بمدينة ديروط. كما يشهد الوزير ندوة بعنوان مقتضيات الولاء والانتماء يحضرها لفيف من القيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية والدينية بالمحافظة، كما يلتقى فى اليوم الثانى مع الأئمة والقيادات الكنسية بديوان عام محافظة أسيوط.

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