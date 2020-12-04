جدة - نرمين السيد - وجه معهد العبور العالى للهندسة، الدعوة لـ شيماء عليبة، الملقبة بالمقاول البنت وسيدة الأعمال، للمشاركة فى تدريب طلبة الهندسة، خلال مشاركتها فى اجتماع إدارة المعهد لوضع آليات تدريب طلبة.





حضر الاجتماع كل من جون شريف نائب رئيس مجلس إدارة المعهد، والدكتورة ماجدة عبيد عميد المعهد، والدكتور حسام البرمبلى رئيس قسم العمارة بالمعهد، والدكتور أحمد سماحة خبير واستشارى التخطيط الإقليمى والعمرانى ومدرس بقسم العمارة ووكيل المعهد لشؤون المجتمع والبيئة. ودعت شيماء، إلى ضرورة مساعدة الطلبة فى إطار المسؤولية الاجتماعية، وتدريب الشباب خصوصًا شباب المهندسين بأقسام العمارة والمدنى، لتخريج دفعات مؤهلة لسوق العمل فور التخرج فى مجال المدن الذكية والتى تعتمد على الواجهات الزجاج والألومنيوم بشكل كبير، وتساعد على سد فجوة كبيرة بين مخرجات التعليم وسوق العمل والخبرات العملية المطلوب. وشاركت فى اجتماع لجنة التنمية المستدامة بجمعية رجال الأعمال بصفتها رئيس لجنة التجارة والصناعة بالمجلس الوطنى للشباب. يذكر أن شيماء عليبة كان يراودها منذ صغرها حلم أن تكون مهندسة معمارية ولكن لم تسمح لها الظروف ولكنها حققت لقب أصغر مقاول بنت، وتسعى بكل طاقاتها لمساعدة شباب المهندسين لتحقيق أحلامهم كما كانت تتمنى لنفسها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شيماء عليبة تشارك فى تدريب طلبة الهندسة بـ العبور العالى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.