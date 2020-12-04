إنفوجراف.. خريطة امتحانات الفصل الدراسى الأول بالمعاهد الأزهرية

جدة - نرمين السيد - تستعد المعاهد الأزهرية، لامتحانات الفصل الدراسى الأول، بناء على الخطة الموضوعة بشأن مواعيد امتحانات النقل والشهادات بالازهر للعام الدراسى 2020 – 2021 لجميع المراحل ابتدائى – إعدادى – ثانوى – قراءات.





فى الإنفوجراف التالى يرصد موقع "دوت الخليج" خريطة امتحانات الفصل الدراسى الأول بالمعاهد الأزهرية.

وأعلن قطاع المعاهد عدد من المحاذير لطلابه فى أثناء إجراء الامتحانات حتى لا يتم إلغاء الامتحان وذلك وفق عدد من التعليمات منها:

إذا غش أو حاول أو عاون عليه بأية وسيلة من وسائله أثناء سير الامتحان.

إذا ثبت قيام الطالب بتمزيق ورقة الإجابة أو إخفائها أو الهروب بها دون إحداث خلل بنظام سير الامتحان.

إذا ضمن ورقة الإجابة عبارات تمثل خدشًا للحياء أو سبًا وقذفًا أو الإخلال بالنظام والآداب العامة.