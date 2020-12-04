إنفوجراف.. خريطة امتحانات الفصل الدراسى الأول بالمعاهد الأزهرية

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فى الإنفوجراف التالى يرصد موقع "دوت الخليج" خريطة امتحانات الفصل الدراسى الأول بالمعاهد الأزهرية.
وأعلن قطاع المعاهد عدد من المحاذير لطلابه فى أثناء إجراء الامتحانات حتى لا يتم إلغاء الامتحان وذلك وفق عدد من التعليمات منها:
إذا غش أو حاول أو عاون عليه بأية وسيلة من وسائله أثناء سير الامتحان.
إذا ثبت قيام الطالب بتمزيق ورقة الإجابة أو إخفائها أو الهروب بها دون إحداث خلل بنظام سير الامتحان.
إذا ضمن ورقة الإجابة عبارات تمثل خدشًا للحياء أو سبًا وقذفًا أو الإخلال بالنظام والآداب العامة.
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