الحصاد الأسبوعي لأنشطة الزراعة.. إنفوجراف

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "الإنفوجراف الأسبوعي" في نسخته رقم 15، حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 27 نوفمبر الى 3 ديسمبر الجاري، بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة.

وأصدر المركز أيضا ملخصا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة، وقناة مصر الزراعية.

وألقى الانفوجراف الضوء على اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، لمتابعة "المشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية"، حيث وجه الرئيس بتحمل الدولة لتكلفة حصول تلك المراكز على الشهادة الدولية لاعتماد المواصفات القياسية لجودة الإنتاج، والبالغ قيمتها ٥٠ ألف جنيه لكل مركز، وذلك دعمًا من الدولة للمربين والمزارعين.

واشار الحصاد الاسبوعي الى الاحتفالية التي شهدها السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والتي تم خلالها استعراض جهود ونتائج مكافحة نوبات تلوث الهواء الحادة 2020 والمعروفة اعلاميا "بالسحابة السوداء"، وذلك في ختام موسم منظومة جمع وتدوير قش الارز، كما استقبل وزير الزراعة، خلال هذا الاسبوع "خيرت لامع" سفير جمهورية كازخستان في القاهرة، لبحث آفاق التعاون الزراعي بين البلدين في مجالات الانتاج النباتي والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وكذلك التعاون في مجال البحث العلمي الزراعي والامصال واللقاحات البيطرية وانتاج التقاوي، كما استعرض مع "جوزفين لاجو" وزيرة الزراعة والأمن الغذائي بدولة جنوب السودان، نتائج زيارتها للقاهرة، للوقوف على مجالات التعاون المشترك التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين، والتي شملت تقديم الدعم الفني في مجالات: البحوث، وانتاج التقاوي، والارشاد الزراعي، والتعاونيات الزراعية، وسلاسل القيمة.

وعقد القصير اجتماعا لبحث خطة النهوض بإنتاج محصول قصب السكر على المستوى الكمي والنوعي من خلال تطبيق اساليب زراعة حديثة واستنباط اصناف جديدة، وذلك تنفيذًا لتكليفات عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للنهوض بالمحصول، وتحقيق اعلى انتاجية تسهم في زيادة دخل المزارعين، كما كلف الدكتور عبدالله زغلول نائب رئيس مركز بحوث الصحراء للمشروعات والمشرف علي المحطات البحثية بالعمل رئيسا لمركز بحوث الصحراء، وتكليف الدكتور حسام شوقي مدير مركز التميز المصري لأبحاث تحلية المياه بمركز بحوث الصحراء بالعمل نائبا لرئيس المركز.

وافتتحت وزيرة التضامن الاجتماعي يرافقها محافظ كفر الشيخ، ورئيس جهاز مشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة نائبا عن وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، مشروع برنامج فرصة التابع لوزارة التضامن الاجتماعى والخاص بسلاسل القيمة للإنتاج الحيواني المنزلي في مصر، وذلك بالتعاون مع الجهاز التنفيذي للمشروعات المتكاملة بوزارة الزراعة، كما افتتح مركز بحوث الصحراء الملتقي العلمي الثالث، والذي عقد تحت عنوان: "ميكنة العمليات الزراعية لتطوير القيمة المضافة لمحصول الكينوا" بمحافظة الوادي الجديد.

واعلنت وزارة الزراعة، 10 توصيات هامة، لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية، وذلك حسب ما خلصت اليه ورشة العمل التي عقدت تحت رعاية وزير الزراعة، بالتعاون مع المركز الإقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الأدنىCARDNE، كما قام رئيس جهاز تحسين الأراضي بوزارة الزراعة، ومدير وحدة تطوير الري الحقلي بزيارة إلى واحة سيوة، للوقوف على تطلعات ابناء الواحة فيما يتعلق بالمجال الزراعي، والتى منها ادخال نظام الري الحديث لترشيد استهلاك المياه بما يتناسب مع طبيعة التربة بالمنطقة، كذلك نفذ رئيس قطاع استصلاح الأراضي زيارتين ميدانيتين إلى زمام المراقبه العامة للتنمية والتعاون بغرب النوبارية، وقرية يوسف السباعي بمحافظة السويس، وذلك ضمن الزيارات التي يقوم بها فريق عمل تحديث الري الحقلي الى المحافظات، لسرعة انجاز المنظومة.

وخلال هذا الاسبوع ايضا أعلن المعمل المركزي لبحوث الحشائش، الانتهاء من تنفيذ 25 مدرسة حقلية فى 8 محافظات خلال شهر نوفمبر، نفذها بالتعاون مع باحثي المحصول من معهدى المحاصيل الحقلية والسكرية والإدارة المركزية للإرشاد الزراعى وذلك لنشر التوصيات الفنية الخاصة بالمكافحة المتكاملة للحشائش والإحتياطات الواجب مراعاتها عند تطبيق مبيدات الحشائش، كما أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ضبط حوالي 126 طن و220 كيلو من الدواجن واللحوم والأسماك المجمدة غير الصالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها يتم إعادة تصنيعه، حيث تم تحرير 953 محضر بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.

واعلن قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ملخصًا بما تم إنجازه من أنشطة خلال الأسبوع الماضي، حيث تم إصدار عدد (363) ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة لكافة انشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة، فضلًا عن الموافقة على تسجيل عدد (136) تسجيلة لمخاليط أعلاف وإضافاتها ومركزاتها منهم(89) محلية،(47) مستورده، وإصدار عدد (15) موافقات فنية لإقامة مشروعات ثروة حيوانية جديدة، كذلك تم تنظيم عدد (3) ندوات توعوية وإرشادية فى محافظات: الشرقية، كفر الشيخ، اسكندرية، لدراسة ومناقشة كافة الجوانب المتعلقة بالمشروعات القومية والفرص التمويلية المتاحة التى توفرها الدولة ووزارة الزراعة للتنمية المستدامة لثرواتنا الحيوانية والداجنة، كذلك الانتهاء من إنشاء عدد (2) مركز تجميع ألبان متطورة طبقا للمواصفات القياسية لأول مرة فى محافظة الوادى الجديد، كذلك الإشراف على إعدام كمية (500) طن من خامة علفية مرفوضة وغير مطابقة للمواصفات القياسية المستوردة على اساسها وذلك من خلال لجان ممثلة لكافة الجهات المختصة.