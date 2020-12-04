عبدالعال يعزى المهندس شريف إسماعيل فى وفاة والد زوجته

جدة - نرمين السيد - وقال عبدالعال، فى برقية عزاء اليوم الجمعة، "أتقدم بصادق المواساة والتعازى للمهندس شريف إسماعيل فى وفاة والد حرمه المهندس محمد عزت عادل رئيس هيئة قناة السويس الأسبق سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته".

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