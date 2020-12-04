وزير الإسكان يستعرض الحلول غير التقليدية لخدمات المياه والصرف بالريف

جدة - نرمين السيد - وأوضح بيان صحفى، لوزارة الإسكان، أنه تم استعراض بعض أنظمة تنقية مياه الشرب وكذلك الحلول غير التقليدية وأنظمة المعالجة اللامركزية لرفع مستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بالريف المصرى، وذلك فى إطار الاستعداد لانطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لاستهداف القرى الأكثر احتياجا.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، خلال الاجتماع، ضرورة تنفيذ الحلول غير التقليدية وذات التكلفة المنخفضة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالقرى أو التجمعات المستهدفة، مع إمكانية إنجاز الأعمال فى أسرع وقت.

كما وجه وزير الإسكان، بضرورة الاستفادة من منظومة مياه الشرب والصرف الصحى على نطاق جغرافى واسع لتغطى الخدمة أكبر عدد مستهدف من المراكز الادارية والتجمعات الريفية المختلفة، وكذا وضع الحلول المناسبة مع الكثافات السكانية للتجمعات السكنية التى ستشملها المرحلة الثانية من المبادرة أو المستهدف تنفيذ مشروعات مياه وصرف بها، ووضع الجداول الزمنية لما سيتم تنفيذه من مشروعات (مياه – صرف صحى).

من جانبه، أشار الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض بعض الحلول المقترحة من قبل المختصين فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى، والتى تضمن إمكانية تقليل تكلفة عملية تنقية مياه الشرب، وكذا تكلفة معالجة مياه الصرف الصحى بالقرى و التوابع بالريف المصرى، والحفاظ على البيئة و الصحة العامة وتقليل الأعباء على كاهل المواطن بالريف المصرى.

كما وتم التأكيد أيضا خلال الاجتماع على أهمية استخدام التقنيات البسيطة التى تتناسب مع طبيعة الريف المصرى و التى يمكن تصنيع مكوناتها محليا بالتنسيق مع جهات التصنيع الوطنية مثل الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماعاً أول أمس، لمتابعة تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، "حياة كريمة"، حيث أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع، أهمية تنفيذ مشروعات البنية الأساسية ومنها مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالقرى المستهدفة بالمبادرة فى إطار إيجاد حلول لامركزية وغير تقليدية تسهم فى سرعة تنفيذ هذه الأعمال فى أسرع وقت ممكن.