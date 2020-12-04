صور.. وزير القوى العاملة ومحافظ أسوان وكيلان لعروسين فى حفل زفاف جماعى

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جدة - نرمين السيد - وشارك الوزير والمحافظ كوكيلين لعروستين فى مراسم عقد القران، بمشهد إنسانى رفيع، بحضور اللواء عمرو لطفى الأمين العام لبيت الزكاة والصدقات المصرى، إحدى الجهات المشاركة فى دعم الفتيات الأيتام، ومحمد عبد الوهاب مدير مديرية القوى العاملة بأسوان، المنظمة للاحتفالية.
جاء ذلك فى ختام زيارة وزير القوى العاملة لمحافظة أسوان فى إطار جولته الميدانية لمحافظات قنا والأقصر تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة " لدعم الفئات الأكثر احتياجا والأرامل والمطلقات، والعمالة غير المنتظمة، ومبادرة "صيادى مصر" .
وألقى سعفان كلمة مقتضبة هنأ فيها العرسان بحفل الزفاف، معرباً عن سعادته بمشاركته فرحتهم، ومتمنيا لهم حياة زوجية سعيدة وشكر كل من أسهم وقام بتنظيم هذا الحفل الكبير لرسم الفرحة والبهجة وإدخال السرور فى نفوس الأيتام والأولى بالرعاية.
وحرص وزير القوى العاملة على مصافحة العرسان جميعاً والتقاط الصور التذكارية معهم، تأكيدا على اهتمام الدولة بكامل أجهزتها بالأيتام وغير القادرين وتوفير الحياة الكريمة لهم.
واختتم سعفان كلمته لجميع العرسان بقوله: "بارك الله لكم وبارك عليكم، وجمع بينكم فى خير".
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