أسقف طما يرسم 34 شماسا جديدا بكاتدرائية الشهيد أبوفام

جدة - نرمين السيد - وخلال القداس، ألقى الأنبا إسحق كلمة روحية، وقدم أباء الكنيسة هدية تذكارية له بمناسبة العيد الثانى لتجليسه أسقفاً على كرسى طما. وفى السياق نفسه تمت عقب صلاة الصلح، رسامة 34 شماسًا فى رتبة (المرتل) للخدمة بالكنيسة.

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