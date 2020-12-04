وفاة النائب فوزي فتى عضو مجلس النواب في الدقهلية بعد صراع قصير مع المرض

توفى منذ قليل النائب فوزي فتي، عضو مجلس النواب، عن دائرة أجا بمحافظة الدقهلية، والفائز فى الانتخابات الحالية ضمن تحالف القائمة الوطنية، والتي تم إعلان فوزها منذ عدة أيام.

ولفظ النائب أنفاسه الأخيرة داخل أحد المستشفيات بالقاهرة، صباح اليوم، بعد معاناة قصيرة مع المرض، حيث أصيب قبل بدء انتخابات المرحلة الثانية، ولم يتمكن من عمل مؤتمرات أو دعاية انتخابية.

ومن المقرر تشيع الجثمان عقب وصوله من القاهرة بمسقط رأسه بقرية ميت أبو الحسين التابعة لمركز أجا، وصرح مصدر مسئول بأن ابنته موجودة بالقائمة الاحتياطي له، ومن المقرر أن تحل محله.