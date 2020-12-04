توفى منذ قليل النائب فوزي فتي، عضو مجلس النواب، عن دائرة أجا بمحافظة الدقهلية، والفائز فى الانتخابات الحالية ضمن تحالف القائمة الوطنية، والتي تم إعلان فوزها منذ عدة أيام.
ولفظ النائب أنفاسه الأخيرة داخل أحد المستشفيات بالقاهرة، صباح اليوم، بعد معاناة قصيرة مع المرض، حيث أصيب قبل بدء انتخابات المرحلة الثانية، ولم يتمكن من عمل مؤتمرات أو دعاية انتخابية.
ومن المقرر تشيع الجثمان عقب وصوله من القاهرة بمسقط رأسه بقرية ميت أبو الحسين التابعة لمركز أجا، وصرح مصدر مسئول بأن ابنته موجودة بالقائمة الاحتياطي له، ومن المقرر أن تحل محله.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة النائب فوزي فتى عضو مجلس النواب في الدقهلية بعد صراع قصير مع المرض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.