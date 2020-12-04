علشان ماترجعش من المطار.. إزاي تعرف إن نتيجة الـ PCR بتاعتك صالحة للسفر

تشترط سلطات المطارات الدولية عامة والمصرية بصفة خاصة، على المسافرين عبر مطاراتها سواء في مرحلة الوصول أو السفر، خلال فترة الجائحة الوبائية المستجدة COVID-19 التي تعيشها دول العالم، أن يكون الراكب حاملًا لشهادة سارية لاختبار تحليل PCR الخاص بفيروس كورونا، بحد أقصى لمدة 72 ساعة قبل موعد مغادرة الرحلة ولم تتجاوز هذه المدة المحددة أيضا عند دخوله إلى البلاد.

ويقع على عاتق سلطات الحجر الصحي بالمطارات المصرية هذا الأمر، من مراجعة شهادات تحليل الفيروس المستجد السارية من عدمها مع أخذ فحص درجات الحرارة للمسافرين والقادمين من خارج البلاد، من خلال الكاميرات الحرارية الذكية التي تم تركيبها مؤخرًا داخل المطارات المصرية للتصدى لتفسي الوباء المستجد.

ويتم قبول شهادة الـ PCR المقدمة من الراكب إذا كانت تفي بالمتطلبات التالية: - تتضمن ساعة وتاريخ سحب العينة وهو التاريخ الذي سيتم فيه حساب الـ 72 ساعة. - صادرة عن مختبر معتمد ومختومة بختم المختبر ولا تحتوي على كشط أو إلغاء أو إضافة. - بيان نوع العينة المأخوذة للمسحة. - مبينا ان نوع الاختبار (Rt - PCR). - تقبل الشهادة باللغة العربية أو الإنجليزية.