أبو العينين ينعى والد حرم المهندس شريف إسماعيل

نعى النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، المهندس محمد عزت عادل، رئيس هيئة قناة السويس الأسبق، والد حرم المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء السابق. وتقدم أبو العينين بخالص العزاء لأسرة الفقيد، داعيا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

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