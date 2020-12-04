نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد.. وتحذير من هذه الظاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، عن حالة الطقس غدا السبت، حيث تشهد البلاد انخفاضا في درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة.

وحذرت في بيان، من شبورة في الساعات الأولى من الصباح، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر اثناء القيادة.

وأشارت الهيئة، إلى أن تتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي كما تتأثر البلاد بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وأوضحت أن البلاد تشهد غدا السبت يسود طقس مائل للدفء على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية فيما يكون دافئ علي جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

وليلا تتوقع الهيئة أن يسود طقس بارد علي القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب الصعيد ومائل للبرودة علي جنوب سيناء فيما يكون شديد البرودة علي شمال الصعيد.

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية غدا السبت، والتي تتمثل في شبورة صباحا علي القاهرة وشمال الصعيد والسواحل الشمالية والوجه البحري مصحوبة بسقوط أمطار خفيفة الي متوسطة علي السواحل الشمالية (السلوم-الاسكندرية-مطروح-بلطيم-بورسعيد-العريش-رفح) كما تكون الرياح معتدلة علي كافة المحافظات.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيف الي معتدل وارتفاع الموج من متر الي متر ونصف والرياح شمالية غربية أما حالة البحر الأحمر تكون خفيف الي معتدل وارتفاع الموج من متر الي متر ونصف والرياح شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة غدًا السبت، بالقاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 11 درجة، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 12 درجة.