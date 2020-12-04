أوقاف كفر الشيخ: افتتاح 9 مساجد جديدة اليوم والتطهير والتعقيم مستمر

جدة - نرمين السيد - تفتتح مديرية الأوقاف بكفر الشيخ، اليوم الجمعة، 9 مساجد بقرى ومراكز المحافظة، تابعة لوزارة الأوقاف بالجهود الذاتية، برعاية جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ.





وأكد محافظ كفر الشيخ افتتاح 9 مساجد بقرى المحافظة بتكلفة إجمالية 24 مليون و510 آلاف جنيه، وسبق افتتاح 10 مساجد، مؤكدا أن مصر تهتم ببناء وإعمار المساجد بالعزب والقرى والمدن. وقال الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، إن غرفة العمليات بالمديرية، تتابع الاستعدادات لافتتاح المساجد، مؤكدا أن أعمال التطهير والتعقيم مستمرة بصفة يومية بـ4 آلاف مسجد تابعة لمديرية الأوقاف بكفر الشيخ، بالإضافة للمساجد الجديدة التى سيتم افتتاحها، مشيرا إلى أن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، يحرص على متابعة المساجد، والاهتمام بإنشاء مساجد جديدة، المقامة تحت الإشراف الهندسى المباشر للمديرية، مشيرا إلى أن قيادات الدعوة بالمديرية والإدارات سيشهدون افتتاح المساجد كلُ فى دائرة إدارته. وأضاف يونس أنه سيتم افتتاح مسجد الفتح بقرية الكفر الجديد، والرحمة بقرية 13 الحفير بمركز الحامول، ومسجد المرحوم محمد الدسوقى، بقرية القلينى بمركز الحامول، ومسجد عزبة سلامة بعزبة سلامة بالعجوزين التابعة لمركز دسوق، ومسجد عبدالعال حسن، بقرية دمرو التابعة لمركز سيدى سالم ،ومسجد عاشور بقرية قبريط التابعة لمركز فوه، ومسجد السلام يوسف قنديل بقرية زهران التابعة لمركز كفر الشيخ، ومسجد عزبة جمعة التابعة لمركز الحامول، ومسجد الرحمة بقرية العونة بدقميرة التابعة لمركز كفر الشيخ.

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