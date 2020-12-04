وفاة فوزى إسماعيل يوسف عضو مجلس النواب 2020

جدة - نرمين السيد - توفى النائب فوزى إسماعيل يوسف فتى، وشهرته فوزى فتى، 58 عاما، عضو مجلس النواب 2015، عن دائرة أجا بمحافظة الدقهلية، الفائز ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر فى انتخابات 2020، خلال المرحلة الثانية، اليوم، فى أحد مستشفيات القاهرة، بعد صراع مع المرض.





وبدأت عائلة النائب الراحل فى ترتيب أمور الجنازة فى قرية ميت أبو الحسين، مركز أجا، والتى ستشيع جنازته منها. يذكر أن "فتى" هو ثانى نائب يتوفى فى برلمان 2020، بعد وفاة الدكتور جمال حجاج، مدير فرع التأمين الصحى بالقليوبية، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

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