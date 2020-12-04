جدة - نرمين السيد - استقبل السفير محمد خليل، الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، محمد الأسطى القائم بأعمال مدير المكتب الإقليمى للبنك الإسلامى للتنمية، وذلك فى إطار تعزيز التعاون بين الوكالة ومختلف الشركاء الإقليميين والدوليين.





تناول اللقاء، وفقا لبيان صحفى، سُبل تعزيز التعاون بين الجانبين، وبَحَثَ فرص تفعيل تعاون ثلاثى يجمعهما مع دول أخرى من أعضاء البنك، وذلك فى ضوء اهتمام الطرفين بالاضطلاع بأنشطة تحقق أثراً تنموياً ملموساً لشعوب دول الجنوب. وتمت الإشارة إلى التعاون القائم بين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والبنك الإسلامى للتنمية بناءً على مذكرة التفاهم الموقعة فى هذا الصدد، حيث سبق وأن قاما بتنظيم دورات تدريبية بعدد من الدول الإفريقية فى مجال الصحة، فضلاً عن تنظيم قافلة طبية مشتركة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الوكالة المصرية للشراكة تبحث أوجه التعاون مع البنك الإسلامى للتنمية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.