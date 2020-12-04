محافظة القاهرة تعلن بيع وحدات سكنية ومحلات تجارية وحق استغلال بالسلام أول

جدة - نرمين السيد - أعلنت الإدارة العامة للأملاك بمحافظة القاهرة، بالاشتراك مع الإدارة المركزية للشؤون المالية والإيرادات - إدارة التعاقدات - بالمحافظة، عن بيع وحدات سكنية ومول تجارى ومحلات تجارية وطرح حق استغلال بدرومات بحى السلام أول.





وأوضحت المحافظة وفقا لبيان صحفى، أن الوحدات كالتالى:

أولا: جلسة مزاد يوم الأحد 2020/12/27 الساعة 12 ظهرا بقاعة مسجد أهالينا 1، ومساكن أهالينا من شارع جمال عبد الناصر بالسلام أول وتشمل:

1- بيع مول تجارى مكون من بدروم + أرضى+ دور أول بمشروع أهالينا 1 بحى السلام أول بمساحة 2000م2 تقريبا لكل دور، ويتم تأمين دخول المزاد 300000 جنيه، وثمن كراسة الشروط 499 جنيها.

2- بيع 144 وحدة سكنية بمشروع أهالينا 2 بحى السلام أول بمساحة 97،5م2 تقريبا للوحدة بعمارات أرقام (2،5،8،11)، تأمين دخول المواد 3000 جنيه، ثمن كراسة الشروط 299 جنيها.

ثانيا: جلسة مزاد يوم الاثنين الموافق 2020/12/28 الساعة 12 ظهرا بقاعة مسجد أهالينا 1، مساكن أهالينا من شارع جمال عبد الناصر السلام أول وتشمل:

1- بيع 11 محلا تجاريا دوبلكس لمشروع أهالينا 1 بحى السلام أول بمساحة 295 م2 تقريبا لكل محل، تأمين دخول المزاد 19500 جنيه، وثمن كراسة الشروط 299 جنيها.

2- بيع 32 محلا تجاريا بمشروع أهالينا 1 بحى السلام أول مكون من 16 محلا تجاريا بنموذج (أ) بمساحة 88 م2 تقريبا لكل محل، و16 محلا تجاريا بنموذج (ب) بمساحة 73م2 تقريبا لكل محل، على أن يكون تأمين دخول المزاد 3000 جنيه، وثمن كراسة الشروط 299 جنيها.

3-طرح حق استغلال لمدة 10 سنوات لـ 42 بدروم (بنشاط صناعى) مشروع أهالينا 1 بحى السلام أول بمساحة 180م2 تقريبا لكل بدروم، تأمين دخول المزاد 13600 جنيه، وثمن كراسة الشروط 299 جنيها.