شكرى أمام الأمم المتحدة: مصر تبنت النهج الاستباقى للتعامل مع كورونا

جدة - نرمين السيد - شارك وزير الخارجية سامح شكرى، فى الدورة الخاصة الـ 31 للجمعية العامة للأمم المتحدة حول الاستجابة لجائحة كورونا، التى تمت بناء على اقتراح من رئاسة حركة عدم الانحياز (أذربيجان).





وافتتح الجلسة كل من سكرتير عام الأمم المتحدة، ورئيس الجمعية العامة، ورئيس أذربيجان بصفته رئيس حركة عدم الانحياز، وتحدث خلالها عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات والوزراء وكبار المسؤولين.

وأشار وزير الخارجية فى البيان المُسجل الذى ألقاه إلى الحرص الذى توليه مصر منذ بداية الجائحة على تبنى نهج استباقى مُتكامل للتعامُل مع الأزمة والتخفيف من حدة تداعياتها، منوهاً بكون مصر فى طليعة الدول الداعمة للمنظومة الأممية فى مواجهة الجائحة، وإطلاقها بالتعاون مع العديد من الشركاء عدداً من المبادرات المهمة التى تؤكد على دور الأمم المتحدة فى تنسيق الجهد الدولى لمواجهة الجائحة، ولا سيما القرار الذى طرحته مصر، وتم اعتماده بالتوافق بالجمعية، حول "تعزيز الاستجابة الوطنية والدولية السريعة لتداعيات جائحة كورونا على المرأة والفتاة".

كما أكد الوزير شكرى، وفقا لبيان صحفى، على حق الدول النامية فى النفاذ للمصل المضاد لجائحة كورونا باعتباره سلعة ذات منفعة عامة، حيث أن القضاء على هذه الجائحة لا يستوجب فقط إنتاج هذا المصل، بل يُحتم أيضاً ضمان الحق فى النفاذ إليه.

تناولت بيانات الدول أهمية تضافر الجهود الدولية لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للجائحة، والإشادة بدور العاملين بالمجال الصحى والقائمين على تطوير اللقاح الخاص بالجائحة، والإشارة إلى أهمية توفير حِزم اقتصادية للدول النامية بما يسهم فى تخطى تبعاتها السلبية.

تجدر الإشارة إلى أن أعمال الدورة الخاصة تستمر على مدار يومين، حيث يتضمن اليوم الثانى من الدورة حواراً تفاعلياً برئاسة مدير عام منظمة الصحة العالمية، فضلاً عن ثلاث جلسات حوارية حول استجابة منظومة الأمم المتحدة للجائحة، والطريق إلى لقاح جائحة "كورونا"، والتعافى من تبعاتها.