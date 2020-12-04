فيديوجراف.. خريطة البيئة التفاعلية للتغيرات المناخية حتى 2100‎

جدة - نرمين السيد - وأضافت إدارة التكيف مع التغيرات المناخية فى بيان لها مؤخرا أنه من المستهدف الانتهاء من هذه المرحلة فى غضون 6 أشهر إذ ستغطى المرحلة الثانية الفترة المقبلة حتى 2100 والتى معها ستتضح كل التغيرات التى تشهدها الأحوال المناخية لمصر من حيث موجات الحرارة والبرودة وتملح التربة وغيرها.

وأشارت إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى لخريطة التغيرات المناخية خلال الفترة الماضية، إلا أن طبيعة التغيرات لا تتضح معها لأنها تغطى فترة زمنية قصيرة حتى 2030.

وكانت وزارة البيئة، أعلنت الانتهاء من إعداد المرحلة الأولى للخريطة المصرية التفاعلية لتغير المناخ لتصبح بمثابة دليل استرشادى يوضح تأثير التغيرات المناخية على المناطق المختلفة بمصر حاليًا ومستقبلًا.