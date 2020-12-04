غدا.. شكرى يستقبل وزير الدولة الصومالى لعقد جلسة مباحثات

جدة - نرمين السيد - يستقبل سامح شكرى وزير الخـارجـيـة، غداً السبت، حسن معلم خليف وزير الدولة برئاسة الجمهورية الصومالية، وذلك لعقد جلسة مباحثات بمقر وزارة الخارجية.





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