رصف وتطوير الشوارع.. أبو العينين: اللواء أحمد راشد يعيد الوجه الحضاري للجيزة

وجه النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب الشكر، إلى اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والمسؤولين بحي الدقي، لحرصه على إعادة الوجه الحضاري للجيزة، والاستجابة لمطالبه بإعادة رصف وتركيب الإنترلوك بشارع سليمان أباظة، إضافة إلى تجميل وتركيب الإنترلوك في ميدان الثورة بالدقي.
كما حرصت الجهات التنفيذية بالجيزة على سرعة الاستجابة لطلب النائب محمد أبو العينين بتجريف شوارع الكروم وعبد الحميد لطفي والورود والأعناب والثمار، وذلك تمهيدا لإعادة رصفها مرة أخرى وتركيب الانترلوك.
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