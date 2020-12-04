نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التضامن في أسبوع: افتتاحات.. واجتماعات.. وجولات بين المحافظات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت وزارة التضامن الاجتماعى على مدى السبعة أيام الماضية جولات بين المحافظات لوزيرة التضامن الاجتماعى السيدةنيفين القباج التى قامت بزيارة محافظتى الشرقية وكفر الشيخ، بالإضافة إلى الاجتماعات واللقاءات الداخلية التى عقدتها بديوان الوزارة، نستعرضها تفاصيلها فى السطور التالية.

تدشين ٦ عيادات طبية متنقلة لـ«راعى مصر»

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي افتتاح المقر الجديد لمؤسسة "راعي مصر" للتنمية، كما دشنت ٦ عيادات طبية متنقلة جديدة تابعة للمؤسسة.

وأشادت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بافتتاح مقر مؤسسة "راعي مصر" وتوسع مشروع العيادات الطبية المتنقلة التابعة للمؤسسة، مؤكدة أن النهوض بالمجتمع لا يمكن أن يتم دون الشراكة الوثيقة مع الجمعيات الأهلية لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين.

وقالت إن العيادات الطبية المتنقلة فكرة مبتكرة للوصول لأكبر قدر من الأسر الأكثر احتياجا في منازلهم والاستجابة لاحتياجاتهم الأساسية.

القوانين التي نظمت عمل الجمعيات الأهلية على مدار التاريخ والذي يحاكي في كفاءته أفضل قوانين العمل الأهلي على مستوى العالم، حيث أتاح للجمعيات الأهلية مزيدا من التيسيرات والمرونة في الإشهار والتمويل ونظم بمنتهى الموضوعية والرقی علاقتها بالدولة، وبكافة جهات التمويل ووفر لها كافة الحقوق التي تسمح لها بشركات فعالة مع الدولة وحرية كبيرة في الحركة تمكنها من الوصول إلى مجتمعاتها، وفئاتها المستهدفة بسهولة ويسر.

وقام المستشار أمير رمزي رئيس مجلس أمناء المؤسسة بمنح وزيرة التضامن الاجتماعي درع التكريم الخاص بالمؤسسة، تقديرا لجهودها وجهود وزارة التضامن الاجتماعي في دعم الجهود المشتركة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتقديم مختلف الخدمات للاسر الأكثر احتياجا.

وتنطلق العيادات الاربعة المتنقلة في مختلف محافظات الجمهورية ضمن قوافل مؤسسة "راعي مصر" الطبية المتنقلة في إطار المبادرات الرئاسية مثل "100 مليون صحة" و"صحة المرأة".

وخلال الفعالية، شهدت وزيرة التضامن الاجتماعي فيلما تسجيليا عن إنجازات المؤسسة، حيث قدمت حتى الآن من خلال مشروع العيادات المتنقلة الكشف والعلاج لعدد 440 ألف مريض في قرى ونجوع الصعيد الاكثر احتياجا وساهمت في بناء 2102 منزل للأسر الأولى بالرعاية في صعيد مصر، بالإضافة لإجراء العمليات الحرجة والمستعصية لعدد 1226 مريض من الأشد احتياجا في صعيد مصر.

درع محافظة الشرقية

استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بمقر المحافظة، وذلك في مستهل زيارتها للشرقية.

واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي مع محافظ الشرقية أوجه التعاون فيما بتعلق بمشروعات الوزارة في المحافظة.

افتتاح أعمال تطوير مجمع رعاية الأطفال والكبار بلا مأوى

افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أعمال تطوير مجمع رعاية الاطفال والكبار بلا مأوى بمحافظة الشرقية، يرافقها الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، حيث بلغت تكلفة أعمال التطوير المجمع ١٦ مليون و٥٠٠ الف جنيه.

وقامت وزيرة التضامن الاجتماعي بجولة تفقدية داخل المجمع، حيث استعرضت منتجات الورش، واساليب دمج الأطفال والكبار بلا مأوى داخل المجمع، بالإضافة إلى تفقد العيادة وورشة النجارة وغرف الإقامة.

واشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بجهود أعمال التطوير التي قامت بها جمعية الدفاع الاجتماعي وجمعية بسمة اللتان تشرفان على المجمع، مؤكدة حرص وزارة التضامن الاجتماعي على تقديم أفضل الخدمات في مختلف دور رعاية الأطفال والكبار بلا مأوى.

تفقد مجمع الأمومة والطفولة

أجرت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي زيارة تفقدية لمجمع الأمومة والطفولة بمحافظة الشرقية، والذي من المقرر إقامة مستشفى جمعية الهلال الأحمر المصري فيه لتقديم خدمات طبية عالية الجودة وبسعر اقتصادي لخدمة أهالي المحافظة.

افتتاح وحدة التضامن الاجتماعي وبيت التطوع بجامعة الزقازيق

استقبل الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بمقر جامعة الزقازيق، وذلك في إطار زيارتها لمحافظة الشرقية.

وخلال الزيارة، افتتحت وزيرة التضامن الاجتماعي وحدة التضامن الاجتماعي ووحدة بيت التطوع وفرع بنك ناصر بالجامعة، كما شهدت الوزيرة عرضا فنيا لطالبات كلية التربية الفنية بنات، وعرض فني موسيقى لطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تفقدت معرضا فنيا لطلاب من ذوي الإعاقة السمعية

وقامت الوزيرة، في إطار زيارة الجامعة، بتكريم عدد من الطلاب من ذوي الإعاقة المتميزين بالدراسات العليا والماجستير والدكتوراة، فصلا عن تكريم عدد من الطلاب المتميزين علميا ورياضيا من ذوي الهمم.

كما افتتحت نيفين القباج المعامل المتخصصة لكلية علوم ذوي الإعاقة والتي تضم معمل التخاطب والتأهيل السمعي، معمل التكامل الحسي، معمل العلاج الوظيفي، معمل العلاج الطبيعي، معمل العلاج بالفن، معمل تنمية المهارات، معمل القياس والتقييم، معمل الإعاقة البصرية.

بروتوكول تعاون بين الهلال الأحمر المصري وجامعة الجلالة الأهلية

في إطار استراتيجية جمعية الهلال الأحمر المصري التي تستهدف توسيع قاعدة شركاء العمل وتقديم الدعم المجتمعي لكافة الجهات والمؤسسات بالمجتمع المصري، وقع الدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي للجمعية بروتوكول تعاون مع جامعة الجلالة الأهلية والتي مثلها في التوقيع الدكتور أشرف حيدر غالب رئيس الجامعة، وذلك بهدف دعم أنشطة جمعية الهلال الأحمر المصري.

ويعتبر الهلال الأحمر المصري جهازا معاونا لكافة أجهزة الدولة في أوقات الأزمات والكوارث ومواجهة أخطارها من خلال تقديم خدمات التنمية الاجتماعية والرعاية الصحية والطبية وخدمات الإسعاف الأولي لكافة فئات المجتمع، وتقوم فلسفته على النشاط الأهلي والجهود التطوعية للأعضاء والمتطوعين.

صرف معاشات ديسمبر

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات شهر ديسمبر من بنك ناصر الاجتماعي.

وأكد محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك حرص البنك على تقديم أفضل الخدمات وتوفير كل ما فيه راحة لاصحاب المعاشات ومواجهة متطلباتهم وعدم تأخر الصرف لهم لذلك تم إصدار تعليمات إلي جميع مديري وموظفي الفروع بتغذية كافة ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى من النقدية باستمرار فضلا عن تعزيز عدد الصرافين على الشبابيك

وأضاف عشماوي أنه في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد تم التنبيه علي كافة الفروع بضرورة الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية التي تحد من انتشار الفيروس مع وجوب الإلتزام بجدول تقسيم صرف المعاشات على شرائح منعا للتزاحم، حيث تنقسم الشرائح إلى الشريحة الأولى لأصحاب المعاشات الأقل من 1000 جنيه، يومى الثلاثاء والأربعاء الموافقين 1 و2 ديسمبر، والشريحة الثانية لأصحاب المعاشات أقل من 2000جنيه يومى الخميس والأحد الموافقين 3و6 ديسمبر والشريحة الثالثة لأصحاب المعاشات الأعلى من 2000جنيه يومي الأثنين والثلاثاء الموافقين 7و8ديسمبر.

وأشار عشماوي الي أن الصرف سيكون متاحًا في اكثر من منفذ لصرف المعاشات والمرتبات من بينها الصرف من خلال الفروع البالغ عددها 93فرعا او الصرف من خلال بطاقات الصراف الآلي "ATM"سواء الماكينات الخاصة بالبنك او البنوك الأخري مع التزام البنك بعدم احتساب عمولات السحب وفقا لتعليمات البنك المركزي علي العملاء في حالة السحب من اي ماكينة صراف آلي تخص البنوك الاخري كما تم اتاحة خدمة الصرف من خلال 2000منفذ من منافذ شركة فوري الرائدة فى مجال المدفوعات الالكترونية والخدمات المالية وذلك حرصا علي سلامة العملاء من اصحاب المعاشات والمرتبات، بما يُسهم في تخفيف التزاحم والتكدس داخل فروع البنك وعلى ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذي يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات وحالات التكدس والتزاحم واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية خاصة وأن البنك يقدم خدماتة لأكثر من 520ألف عميل معاشات ومرتبات.

زيارة كفر الشيخ

استهلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى زيارتها لمحافظة كفر الشيخ بلقاء اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بديوان عام المحافظة.

واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي مع محافظ كفر الشيخ أوجه التعاون فيما بتعلق بمشروعات وبرامج الوزارة التى يتم تنفيذها في المحافظة، حيث اتفق الطرفان على زيادة التعاون خلال الفترة المقبلة، بما يعود بالنفع على الأسر الأولى بالرعاية.

وتفقدت نيفين القباج يرافقها اللواء جمال نور الدين جمعية الهلال الأحمر المصري بمحافظة كفر الشيخ، والتي تضم مركز العناية المركزة، ومركز الغسيل الكلوى، بالإضافة إلى حضانة الأطفال المبتسرين.

كما تتفقد الوزيرة أيضًا، في إطار الزيارة، دار حضانة الأمل للأيتام، ودار حضانة الرضع الأيتام.

افتتاح مشروع فرصة "سلاسل القيمة للإنتاج الحيواني المنزلي"

افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي يرافقها اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، مشروع برنامج فرصة التابع لوزارة التضامن الاجتماعى والخاص بسلاسل القيمة للإنتاج الحيواني المنزلي في مصر، وذلك بالتعاون مع الجهاز التنفيذي للمشروعات المتكاملة بوزارة الزراعة.

وتمول وزارة التضامن الاجتماعي المشروع لـ٦٢٠ مستفيدا، بقيمة ١٥ ألف جنيه لكل مستفيد بـ ٥ قري وهي" الشهابية والحماد والشيخ مبارك ببلطيم والمجاز الشرقي والغربي وتوابعهم وغرب تيرة وتوابعها بمركز الحامول".

ويهدف المشروع لمساعدة المستفيدين في خلق أنشطة مستدامة ناجحة تدر دخلًا يساهم في رفع مستوى معيشتهم وتساهم في تخليهم عن الدعم النقدي في سبيل تخفيف الأعباء عن شبكة الحماية الاجتماعية وخلق قيمة مضافة للمجتمع وللاقتصاد المصري..

ويأتي هذا المشروع فى إطار خطة برنامج فرصة لتنفيذ واحدة من المشروعات التنموية المبتكرة والتي تهدف إلى التمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة من برامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة "، من خلال الإنتاج المنزلي والعمل في سلاسل انتاج متكاملة يزود فيها البرنامج المستفيدين بالتدريب والاشراف وأدوات الإنتاج والمساهمة في بيع المنتج النهائي، وذلك من خلال التعاون مع الجمعيات الاهلية والقطاع الخاص في هذا المجال.

لقاء صيادات مطوبس ودسوق

التقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ عددا من صيادات مركزي مطوبس ودسوق خلال زيارتها لمحافظة كفر الشيخ.

وأبدت وزيرة التضامن سعادتها بالتواجد وسط الأهالي،مؤكدة أن هناك اهتمامًا كبيرًا من قبل القيادة السياسية بالصيادين والصيادات،حيث تم إطلاق المبادرة الرئاسية" بر أمان" من أجل تأمينهم ودعمهم لزيادة الانتاج والاهتمام بصحتهم، مبدية احترامها وتقديرها لكل سيدة تعمل وترعي أسرتها.

واستمعت نيفين القباج لمطالب الصيادات، والتي تركزت حول توفير زي " بدلة" للصيد، بالإضافة إلي شبكة غزل تساعدهم علي الصيد وبوكس فايبر "ثلاجة"لحفظ السمك، وقوارب تساعدهم علي الصيد،كما طالبت الصيادات بتوفير الرعاية الصحية لهن وأبنائهن.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنها ستسعي لتنفيذ مطالبهن، خاصة في ظل اهتمام القيادة السياسية بالصيادين والصيادات، مشيرة الي أنها قررت عودة حصول من لديه مركب شراع علي "تكافل وكرامة" مرة أخري، شريطة أن يقوم صاحب المركب الشراع بأعمال الترخيص الخاصة بالمركب.

كما قررت إرسال فريق من الباحثين التابعين لوزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع فريق من المحافظة لحصر الحالات المستحقة للحصول علي برنامج" تكافل وكرامة" بقرية الجزيرة الخضراء بمركز ومدينة مطوبس، حيث يتم حصر الحالات ودراستها جيدا لتقديم الدعم اللازم لمن يستحق.

بروتوكول تعاون يسن عطاء وجامعة عين شمس

في إطار توجيهات نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الإجتماعي المؤسس الأساسي لصندوق الإستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة "عطاء" بتقديم مختلف أوجه الرعاية والدعم لذوي الإعاقة، وقع عماد راغب رئيس مجلس إدارة الصندوق مع الدكتور محمود شوقى المتينى رئيس جامعة عين شمس ورئيس مجلس إدارة مركز خدمة الطلاب ذوى الاعاقة بالجامعة بروتوكول تعاون مشترك لإتاحة المنشآت الجامعية داخل كليات الآداب والحقوق والحاسبات والعلوم بما يتناسب مع الطلاب من مستخدمي الكراسي المتحركة.

ويأتي توقيع البروتوكول استكمالا لمشروع "كرسي بالمقاس" الذي سبق ودعمه الصندوق بهدف توفير تجهيزات ومداخل ومخارج مباني كلية اداب، وحقوق، وعلوم وحاسبات جامعة عين شمس والتي بها أكبر عدد من مستخدمي الكراسي المتحركة في هذه الكليات لتتناسب مع قدرات الطلبة من ذوي الإعاقة، وذلك للعمل علي تيسير التنقل داخل المباني الدراسية، بالإضافة إلى توفير الدعم فيما يتعلق بالتعليم الجامعى والاكاديمى الخاص بهم ودمجهم مع أقرانهم وزملائهم من الطلاب وتمكينهم سعيا للوصول بهم لكامل الحقوق والفرص المتساوية ليتمكنوا من العيش باستقلالية.

بنك ناصر الاجتماعي يشارك في مؤتمر "الناس والبنوك"

للعام الثالث على التوالي يحرص بنك ناصر الاجتماعي على المشاركة في فعاليات المؤتمر الاقتصادي "الناس والبنوك" في دورة انعقاده الرابعة عشرة كراعي كلاسيكي.

اجتماع مع هيئة الشراء الموحد والجمعيات الأهلية

عقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعا مع هيئة الشراء الموحد والجمعيات الأهلية العاملة في مجال الخدمات الطبية، حيث تناول الاجتماع استعراض تعزيز التنسيق المشترك بين الاطراف الثلاثة لدعم الخدمات الطبية المقدمة من الجمعيات.

وتم الاتفاق على وضع تصور لبروتوكول تعاون مشترك بين وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة الشراء الموحد بشأن توفير المستلزمات والأدوات الطبية للجمعيات العاملة في مجال الخدمات الطبية بهدف ضمان التزام الهيئة بتوفير المستلزمات والأدوات والأجهزة الطبية للجمعيات بالأسعار المعلنة وأيضا ضمان التزام الجمعيات الأهلية بالسداد، كما سينص البروتوكول على تحديد فترات السداد وكافة الامور المتعلقة به.

الاحتفال باليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة

في إطار الاحتفالات باليوم العالمي للأشخاص ذوى الإعاقة، كل عام، تستعرض وزارة التضامن الاجتماعي أبرز ما قدمته من جهود لصالح الاشخاص ذوي الاعاقة فى أكثر من مجال.

مجال التشريعات

تم اصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018، وقد جاء القانون مؤكدًا لما تضمنته مواد الدستور 2014،والتي تكفل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 2006 كما صدرت اللائحة التنفيذية للقانون للتنظيم العمل به.

مجال الحماية الاجتماعية

قدمت الوزارة دعمًا نقديًا لعدد (1،100،000) شخص من ذوي الإعاقة بتكلفة تبلغ 5 مليارات جنيه مصري سنويًا، كما قامت الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان بشمول جميع ذوي الإعاقة بالرعاية الصحية، وذلك للمستفيدين من برنامج الدعم النقدي، والذين استخرجوا شهادات القومسيون الطبي كما تم تطوير آلية مُميكنة للكشف الطبي تراعي الشفافية، والنزاهة، وتراعي في نفس الوقت السرعة في أداء الخدمة وذلك بالشراكة مع وزارة الصحة والسكان متمثلة في المجالس الطبية المتخصصة،بالإضافة الى التوسع في عدد اللجان المتاحة للكشف الطبي ليصل إلى (45) لجنة على مستوى الجمهورية كما تم التعاون ايضًا مع وزارة الإسكان لتخصيص (5%) من الإسكان الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي اطار منظومة بطاقة الخدمات المتكاملة قامت الوزارة بإصدار ما يزيد على 500 ألف بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لمُستحقي دعم كرامة، وكذلك لمن حصل على سيارة مجهزة خلال عام 20182019،كما تم إصدار ما يقرب من 60 ألف بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة من خلال مكاتب التأهيل المنتشرة في (27) محافظة خلال الفترة من 32020 وحتى 30 62020.

وإعمالًا لنصوص قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018، ولائحته التنفيذية،فقد تم البدء بالعمل بالمنظومة الجديدة للخدمات المتكاملة،والتي تبدأ بتحديد حالات الإعاقة بدقة متناهية،وفقًا للمادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الاعاقة واستخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة فقد تم تأسيس البنية التحتية لعدد220 مكتب تأهيل على مستوى المديريات، وربطها بشبكة خطوط معلومات الوزارة، وميكنتها لمزاولة العمل ضمن منظومة العمل الجديدة، كما تم الانتهاء من تدريب جميع العاملين بمكاتب التأهيل على مستوى (27) محافظة على التقييم الوظيفي بالإضافة الى إطلاق الموقع الإلكتروني المعني بتسجيل الحالات من طالبي الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة،والخدمات المتكاملة -المرحلة الأولى -لذوي الإعاقات الشديدة فقط اعتبارًا من الأول من مارس 2020 على أن يتم التسجيل لباقي الحالات من ذوي الإعاقات المتوسطة والبسيطة تباعًا بمراحل لاحقة.

التمكين الاقتصادى

أما من ناحية التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الاعاقة فقد تم توظيف 3 آلاف و235 من الأشخاص ذوي الإعاقة،بالتعاون والتنسيق مع الشركات،والمصانع التابعة للقطاع الخاص،كما تم التنسيق مع الشركاء لتوفير فرص تدريب وتأهيل وتشغيل لعدد 7،000 من ذوي الإعاقة بما يشمل حصول 3 آلاف من النساء ذوات الإعاقة على قرض مستورة بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي.

كما تم توجيه الشباب من ذوي الإعاقة نحو الاستفادة من المشروعات الصغيرة، ومشروعات الأسر المنتجة، ومشروعات المرأة،التي تقدمها الوزارة،وتمثيلهم في اللجان المعنية بمعالجة قضاياهم وإشراكهم في الأمور المتعلقة بالتأهيل والتشغيل.

كما تدعم الوزارة الأشخاص ذوى الإعاقة فى المشاركة في إعداد المعارض،وذلك لإبراز المصنوعات،والمشغولات،التي يقوم بإنتاجها الأشخاص ذوي الإعاقة مما يؤدى إلى تشجيعهم على الاستمرار في العمل والإنتاج مثل: (معرض ديارنا،... وغيرها) من المعارض، كما تحرص الوزارة على تيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية على الدراجات البخارية،وذلك بدعم يتراوح من 2000 إلى 3000 جنيه من بنك ناصر الاجتماعي، بالإضافة الى تنسيق المنصات الإلكترونية مثل (شغلني، وفرصنا)،لتوفير فرص عمل لائقة للأشخاص ذوي الإعاقة تتناسب مع نوع الإعاقة والمؤهل الدراسي.

الدمج فى التعليم

كما تدعم الوزارة ايضًا الطلبة من ذوي الإعاقة من خلال دمج 368 طالبًا وطالبة من الصم وضعاف السمع بكليات التربية النوعية في 9 جامعات مصرية من خلال دعم أجور مترجمين لغة الإشارة،وتقديم مِنح دراسية يتم صرفها على مرحلتين للطلبة أصحاب الإعاقات البصرية، حيث قدمت الوزارة منحًا للطلبة والطالبات ذوي الإعاقة البصرية في 18 جامعة حكومية بقيمة إجمالية 900 ألف جنيه،وتوفير عدد 2،000 سماعة للطلاب من ذوي الإعاقة السمعية بالشراكة مع الجمعيات الأهلية وتوفير اجهزة لاب توب مُجهزة للطلاب من ذوي الإعاقة البصرية بالشراكة مع الجمعيات الأهلية.

الدعم والتأهيل ‏

وفي إطار تأهيل ودعم ومساندة الاشخاص ذوي الاعاقة فقد تم تقديم خدمات التشخيص، والفحص النفسي لـ 1789 شخصًا من خلال مركز التوجيه النفسي، وكذلك تقديم خدمات التقويم المهني لـ 2139 بمراكز التقويم المهني وتقديم خدمات تنمية المهارات اللغوية والتخاطب لـ 245 طفلًا بوحدة التخاطب،وتقديم الخدمات التأهيلية لـ 388 من حالات الشلل الدماغي بمركز الشلل الدماغي وتوفير الخدمات الطبية، وخدمات العلاج الطبيعي بأسعار مناسبة من خلال مراكز العلاج الطبيعي التابعة للوزارة والمنتشرة بالمحافظات وذوي الإعاقة البصرية على استخدام الكومبيوتر الناطق، بالإضافة إلى توفير خدمات المكتبات السمعية،والخدمات التعليمية عن طريق تعليم الكتابة بطريقة برايل لذوي الإعاقة البصرية، بالإضافة إلى توفير برامج اللفظ المنغم، والسماعات الطبية للأطفال ذوي الإعاقة السمعية تمهيدًا لدمجهم بالمجتمع والتعليم.

برنامج وعى

تعمل الوزارة على رفع الوعي المجتمعي بقضايا ذوي الاعاقة، حيث تم إطلاق برنامج "وعي" للتنمية المُجتمعية لتشكيل الوعي الإيجابي تجاه 12 قضية مُجتمعية ومن ضمنها الاكتشاف المبكر للإعاقة،كما تم إعداد دليل "وعي" للرائدات الريفيات الاجتماعيات ومكلفات الخدمة العامة وتدريب الرائدات الريفيات في 10 محافظات.