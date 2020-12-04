سعفان ومحافظ أسوان وكيلان لعروسين في حفل زفاف جماعي لـ20 عريسا وعروسة للأيتام

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شهد وزير القوي العاملة محمد سعفان، ومحافظ أسوان فعاليات مبادرة "فرحة عمرى" لزفاف 20 عروسة من الفتيات الأيتام ودعمهم بـ 10 آلاف جنيه لكل عروسة بإجمالى 200 ألف جنيه، حيث قام الوزير والمحافظ كوكيلين لعروستين بالمشاركة في مراسم عقد القران، في مشهد إنساني رفيع ،وذلك بحضور اللواء عمرو لطفي الأمين العام لبيت الزكاة والصدقات المصري، إحدي الجهات المشاركة في دعم الفتيات الأيتام، ومحمد عبد الوهاب مدير مديرية القوي العاملة بأسوان ، المنظمة للاحتفالية .

جاء ذلك في ختام زيارة وزير القوي العاملة لمحافظة أسوان في إطار جولته الميدانية لمحافظات قنا والأقصر تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة " لدعم الفئات الأكثر احتياجا والأرامل والمطلقات ، والعمالة غير المنتظمة ، ومبادرة "صيادي مصر" .

وألقي سعفان كلمة مقتضبة هنأ فيها العرسان بحفل الزفاف، معرباً عن سعادته بمشاركته فرحتهم، ومتمنيا لهم حياة زوجية سعيدة وشكر كل من أسهم وقام بتنظيم هذا الحفل الكبير لرسم الفرحة والبهجة وإدخال السرور في نفوس الأيتام والأولى بالرعاية .

وحرص وزير القوي العاملة علي مصافحة العرسان جميعاً والتقاط الصور التذكارية معهم، تأكيدا على اهتمام الدولة بكامل أجهزتها بالأيتام وغير القادرين وتوفير الحياة الكريمة لهم.

واختتم سعفان كلمته لجميع العرسان بقوله: "بارك الله لكم وبارك عليكم ، وجمع بينكم في خير ".

في نفس السياق أشاد محافظ أسوان بإطلاق مبادرة "فرحة عمرى" لرسم البسمة على وجوه أبنائنا من شباب وفتيات المحافظة مشيراً إلى مساهمة هذه المبادرة الكريمة في إتاحة الفرصة لشبابنا لتكوين حياة أسرية جديدة تكون نواة صالحة للمجتمع المصرى الأصيل ولتتحقق بذلك قيم ومبادئ العدالة الاجتماعية التى تسعى الدولة والحكومة لتنفيذها على أرض الواقع من خلال تعاونها مع المؤسسات والجمعيات الخيرية وأيضاً القطاع الخاص.

وأضاف اللواء أشرف عطية بأن الاحتفال يتواكب مع الاهتمام الخاص للرئيس عبدالفتاح السيسى برعاية الشباب وتمكينهم بإطلاق العديد من الإجراءات والبرامج الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية والرياضية وغيرها التى تساهم فى إحداث التنمية البشرية المطلوبة، كما قدم محافظ أسوان الشكر لكل من ساهم وقدم هذا النموذج المشرف للعمل الاجتماعى المتكامل والعظيم وخاصة بيت الزكاة والصدقات المصري وجمعية الأورمان مما يعكس الفكر التنويرى للجهود الحكومية والمجتمعية معاً.

ومن جانبه أعرب محمد عبد الوهاب مدير مديرية القوي العاملة بأسوان عن سعادته لحضور الوزير والمحافظ هذه الاحتفالية الرائعة في أجواء مدينة أسوان الساحرة ,والتي تشهد علي عقد زواج جماعي ،وعقد قران لـ 14 عروس أخر وتجهيز 6 من العرائس مساهمة من المديرية وبالتعاون مع القطاع المجتمعي لتقديم خدمة مجتمعية تعين الشباب والشبابات علي تكوين أسرة وتخفف عن كاهلهم أعباء الزواج في ظل غلاء المهور ومستلزمات تكوني عش الزوجية .

وفى ختام فعاليات الاحتفال بالعرس الجماعى قدمت فرقة الحضرة مجموعة من التواشيح والأغاني الدينية والتراثية، كما حرص وزير القوى العاملة ومحافظ أسوان على التقاط الصور التذكارية وتوزيع الدروع والشهادات على مختلف الجهات الراعية والمشاركة في تنظيم هذا الحفل والمبادرة الكريمة.

