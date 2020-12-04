إنجاز دولى.. إدراج مجلة جامعة القاهرة للإنسانيات ضمن قاعدة بيانات Cabells

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إدراج مجلة جامعة القاهرة فى الإنسانيات والعلوم الاجتماعية "JHASS" ، والتى تصدر بالتعاون مع مؤسسة النشر البريطانية العالمية إيمرالد «Emerald»، ضمن قاعدة بيانات "Cabells" الدولية.





وأشار الخشت فى بيان صحفى، إلى أن إدراج المجلة يمثل خطوة جديدة ونجاح المجلة نحو إيجاد مكانة لها على المستوى الدولى رغم حداثتها، وهو ما يعد إنجازاً كبيراً للجامعة فى مجال النشر الدولى والبحث العلمى.

وقال الدكتور الخشت، إن دخول مجلة الجامعة ضمن قاعدة البيانات الدولية "Cabells" يؤكد على التزام المجلة بالجودة والدقة الأكاديمية ويضمن جذب المزيد من العلماء والباحثين حول العالم لنشر بحوثهم العلمية فى المجلة، مشيرا إلى أن قاعدة البيانات الدولية تضم أكثر من 11 ألف مجلة أكاديمية تغطى 18 تخصصًا فى مجالات: المحاسبة والاقتصاد والتمويل والإدارة والتسويق والمناهج والأساليب التعليمية وعلم نفس التعليم والإدارة وتكنولوجيا التعليم وعلوم المكتبات وعلم النفس والطب النفسى وعلوم الكمبيوتر وأنظمة معلومات الأعمال والإدارة الصحية والتمريض والرياضيات، علم الفلك، العلوم البيولوجية، الكيمياء، الجيولوجيا، علم المحيطات، الفيزياء.

وأضاف الدكتور الخشت، أن قاعدة بيانات "Cabells"، تساعد الباحثين فى دول العالم على تحديد المجلات التى تناسب طبيعة تخصصهم وطبيعة الأبحاث التى يقومون بإنجازها، موضحاً أن قاعدة البيانات تضع عددا من المعايير التى يتم على أساسها تضمين المجلات ومن بينها: النزاهة، حيث يجب أن تقوم المجلة بحماية المقالات المنشورة فيها بشكل كاف من التعديلات أو التزوير غير المصرح به، إلى جانب الموضوعية وذلك بأن تقوم المجلة بالتحقق من المقالات المنشورة فيها من خلال عملية مراجعة صارمة.

وأكد الدكتور الخشت، أن من أبرز المعايير لضم المجلات المنفعة والأهمية، حيث يجب أن تكون المقالات المنشورة فى المجلة ذات صلة بالأولويات الحالية فى مجالها وأن تكون ذات فائدة للمجتمع الأكاديمى، وذلك من خلال مراجعة الأقران فى المجلات التى تستخدم مراجعة دقيقة من قبل الأقران لتضمينها فى قاعدة البيانات وتعرف "مراجعة الأقران" بأنها عملية متعددة الخطوات للحصول على المشورة بشأن الأبحاث المقدمة للنشر من خبراء فى المجال وليسوا جزءًا من فريق تحرير المجلة قبل قبولها للنشر ، وذلك من أجل التخلص من الجودة المنخفضة أو غير الملائمة.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن ما تحققه الجامعة خلال الفترة الحالية من إنجازات على جميع المستويات وخاصة ملف التصنيفات الدولية رغم صعوبة المرحلة على مستوى العالم بسبب جائحة كورونا، نتيجة جهود كبيرة وتنفيذ للخطط الاستراتيجية للجامعة والعمل عليها على أرض الواقع، وتقديم الحوافز وتوفير المناخ المناسب لعمل علماء وباحثين الجامعة فى كافة المجالات.

جدير بالذكر أن المجلة أنشأها رئيس التحرير محمد عثمان الخشت، وتضم مجموعة من نواب رئيس التحرير محمود السعيد محمود، وهبة نصار، وعبير محروس، وينشر باحثون من جامعات عالمية بحوثهم فيها، مثل جامعات كامبريدج ولندن أمبريال كوليدج ونورث كارولينا وإنديانا.