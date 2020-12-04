المصريين الأحرار مهنئا الإمارات بعيد الاستقلال: نقطة الانطلاق المضيئة

جدة - نرمين السيد - وقال الحزب فى بيان له، إن أواصر الصلة والعلاقات المصرية الإماراتية ممتدة وتحمل عنوان المحبة والإخاء فى أفضل صورة ولذلك نحتفل معًا بعيد الاستقلال الذى كان بمثابة نقطة الانطلاق المضيئة للإمارات الشقيقة.
وقال أحمد على حسن مسؤول المصريين بقطاع الخليج لحزب المصريين الأحرار: "نهنئ أشقائنا فى الإمارات بذلك اليوم المشهود لكل مواطن إماراتى وقيادتها وندعو إلى طيب الذكر الشيخ زايد آل نهيان رحمه الله صاحب المبادرة وواضع حجر أساس زاوية الوحدة".
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