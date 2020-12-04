وزير الأوقاف من ديروط: إنجاز عمارة المساجد أبلغ رد على أهل الشر

جدة - نرمين السيد - افتتح وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة يرافقه محافظ أسيوط عصام سعد، مسجد اليوسفى بمركز ومدينة ديروط والذى طورته وزارة الرى لصالح وزارة الأوقاف ضمن 29 مسجدًا يتم افتتاحها، اليوم، على مستوى الجمهورية منها 7 مساجد بالمحافظة، وذلك ضمن خطة وزارة الأوقاف لافتتاح 535 مسجدًا من شهر سبتمبر الماضى حتى الآن.





وأكد وزير الأوقاف، فى تصريح له بهذه المناسبة، أن ما تم إنجازه فى عمارة المساجد خلال 6 سنوات بناءً جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا أو فرشًا أو صيانة غير مسبوق فى تاريخ مصر وأن رد الوزارة على أهل الشر وجماعات الفتنة والضلال التى تعمل على قلب الحقائق إفكًا وزورًا وبهتانًا دائمًا يأتى بالأفعال والأدلة والبراهين فالأرقام لا تكذب ولا تتجمل ويكفى أن نعلم أن ما أنشئ إنشاء جديدًا فى 6 سنوات تجاوز 1200 مسجد وأن ما تم إحلاله وتجديده وصيانته تجاوز 3600 مسجد.

من جانبه، قال محافظ أسيوط، إنه تم افتتاح ما يقرب من 60 مسجدًا بأسيوط منذ شهر سبتمبر الماضى حتى الآن فى إطار حرص الدولة على دعم ورعاية بيوت الله، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ببناء الإنسان المصرى وتشييد الكثير من دور العبادة، مضيفًا أن المحافظة تتابع عن كثب تجهيز كافة المساجد بمختلف مراكز المحافظة بالشكل اللائق لاستقبال المصلين لأداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية متبعين كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس "كورونا".

وأشار سعد إلى أن افتتاح هذه المساجد يأتى فى إطار جهود وزارة الأوقاف للتوسع فى إعمار وبناء المساجد ودور العبادة لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لأداء شعائرهم بكل سهولة ويسر، لافتًا إلى أن أسيوط يوجد بها 5687 مسجدا حكوميا على مستوى المحافظة، فضلًا عن وجود 1399 مئذنة، وتم بناء أكثر من 316 مسجدا خلال 6 سنوات وتجديد 102 مسجد بتكلفة تصل إلى 100 مليون جنيه من ميزانية وزارة الأوقاف.

جدير بالذكر، أن الدكتور محمد مختار جمعة، أعلن أنه فى إطار خطة وزارة الأوقاف لإحلال وتجديد وصيانة المساجد وفرشها والاهتمام ببيوت الله (عز وجل) معنى ومبنى قامت الوزارة من شهر سبتمبر 2020 حتى الآن بافتتاح (535) مسجدًا تم إحلالها وتجديدها.