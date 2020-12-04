عاجل.. قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنفذ تدريبا لمجابهة الأزمات بالفيوم

جدة - نرمين السيد - نفذت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بالتعاون مع محافظة الفيوم، التدريب العملى المشترك على مجابهة الأزمات والكوارث بنطاق المحافظة، فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على مشاركة الأجهزة التنفيذية للدولة بجميع محافظات الجمهورية فى مجابهــة الأزمات والكوارث.





يأتى التدريب العملى للوقوف على مدى استعداد الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بعناصرها البشرية والمادية للتعامل مع الأزمات والكوارث فضلا عن تدريب مسؤولى جميع الأجهزة المختلفة على الاستجابة السريعة والتحرك الفورى للتعامل مع التحديات المحتملة وإزالة الآثار الناجمة عن الكوارث الطبيعية والصناعية واتخاذ القرار السليم من أجل الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم.

كما تم فرض بعض السيناريوهات والمواقف الطارئة لمجابهة أزمة أو كارثة بما يتناسب مع التحديات المحتملة وتم عرض تقارير مديرى الأجهزة التنفيذية المختلفة بالمحافظة لاتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لحل تلك المواقف.

وفى ذات السياق تم اختبار الكفاءة الفنية للمركبات والمعدات الهندسية ومعدات الإغاثة من خلال تنفيذ اصطفاف لجميع المركبات والمعدات التابعة لجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والتفتيش عليها، والمرور على معسكر ومخيم الإيواء الذى تم تنظيمه بمشاركة مديريتى التضامن الاجتماعى والشباب والرياضة للتأكد من مدى جاهزيته لاستقبال المتضررين، وتنفيذ بيان عملى لأنسب أسلوب لنجدة هدف حيوى داخل المحافظة والمؤمن بواسطة قوات الحراسات المشددة لوزارة الداخلية.

وفى نهاية المشروع تم عرض فيلم تسجيلى عن شهداء القوات المسلحة والشرطة من أبناء المحافظة، كذلك تكريم عدد من أسر الشهداء الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم الطاهرة فى سبيل رفعة مصرنا الغالية.