قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنفذ تدريبا عملياً لمجابـهة الأزمات والكوارث بمحافظة الفيوم

فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة، على مشاركة الأجهزة التنفيذية للدولة بجميـــع محافظات الجمهورية فى مجابهة الأزمات والكوارث.

قامت قيادة قـوات الدفاع الشعبى والعسكرى بالتعاون مع محافظة الفيوم بتنفيذ التدريب العملى المشتـرك على مجابـهة الأزمات والكوارث بنطاق المحافظة.

يأتى التدريب العملى للوقوف على مدى إستعداد الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بعناصرها البشرية والمادية للتعامل مع الأزمات والكوارث فضلا عن تدريب مسئولى كافة الأجهزة المختلفة على الإستجابة السريعة والتحرك الفورى للتعامل مع التحديات المحتملة وإزالة الأثار الناجمة عن الكوارث الطبيعية والصناعية وإتخاذ القرار السليم من أجل الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم.

كما تم فرض بعض السيناريوهات والمواقف الطارئة لمجابهة أزمة أو كارثة بما يتناسب مع التحديات المحتملة وتم عرض تقارير مديرى الأجهزة التنفيذية المختلفة بالمحافظة لإتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لحل تلك المواقف.

وفى ذات السياق تم إختبار الكفاءة الفنية للمركبات والمعدات الهندسية ومعدات الإغاثة من خلال تنفيذ إصطفاف لجميع المركبات والمعدات التابعة لجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والتفتيش عليها ، والمرور على معسكر ومخيم الإيواء الذى تم تنظيمه بمشاركة مديريتى التضامن الإجتماعى والشباب والرياضة للتأكد من مدى جاهزيته لإستقبال المتضررين، وتنفيذ بيان عملى لأنسب أسلوب لنجدة هدف حيوى داخل المحافظة والمؤمن بواسطة قوات الحراسات المشددة لوزارة الداخلية .

وفى نهاية المشروع تم عرض فيلماً تسجيلياً عن شهداء القوات المسلحة والشرطة من أبناء المحافظة ، كذلك تكريم عدد من أسر الشهداء الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم الطاهرة فى سبيل رفعة مصرنا الغالية .