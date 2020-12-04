القومى للمرأة يطلق ورقة "حماية المرأة من جرائم العنف في القوانين والتشريعات الوطنية"

تزامنًا مع الإحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة والذى يوافق يوم ٢٥ نوفمبر من كل عام ، وبدء فعاليات حملة ال١٦ يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة والتى تستمر حتى ١٠ ديسمبر تحت شعار "كونى" يطلق المجلس القومي للمرأة ورقة "حماية المراة من جرائم العنف في القوانين والتشريعات الوطنية" وذلك بالشراكة مع قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل- وزارة العدل وتهدف الورقة الي تسليط الضوء علي الإطار التشريعي للحماية القانونية الحالية للمرأة في ظل الدستور والقوانين الوطنية وفي إطار الاستراتيجيات الوطنية التي أطلقتها مصر والاتفاقيات والمواثيق المصدق عليها.

ونصت الورقه على" أنه لقد التزمت الدولة المصرية بتعزيز حماية المرأة وضمان حقها في الحماية بكافة أنواعها ولا يزال العمل جاريًا نحو تحقيق المزيد من الإصلاحات والتعديلات التشريعية لتوفير الإطار لقانونى الشامل للمرأة من كافة أشكال العنف و التمييز.

و تظهر الحماية القانونية للمرأة بداية من نصوص الدستور الذى يؤكد علي حماية حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق المرأة بصفة خاصة كما هو مبين في المواد" .