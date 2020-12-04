المستشار التنفيذي لبوابة العمرة المصرية: ملتزمون بقرارت لجنة كورونا وندعو الصحة للتعاون معنا

أكد أحمد إبراهيم المستشار التنفيذي لبوابة العمرة المصرية أن هناك جهدا كبيرا من كافة الجهات بمصر إستعدادا لموسم العمرة الجديد والسعي للحفاظ علي سلامة المواطنين المصريين وحقوقهم مشيرا الي أن النجاح الذي حققته بوابة العمرة الموسم الماضي دافعا لإستمرار ومضاعفة هذا النجاح .

وأكد أحمد إبراهيم فى تصريحات صحفية اليوم أن شركات السياحة تشعر بالإمتنان والشكر الجزيل للرئيس عبد الفتاح السيسي علي مساندته ورعايته لمشروع بوابة العمرة منذ أن كان مجرد فكرة وتحولت الي واقع حقيقي بفضل دعم الرئيس .

وأضاف أن هذا الدعم الرئاسي جاء من خلال رؤية مستقبلية وثقة بأن البوابة خط الدفاع الاول لحمايه المواطنين المصريين من قاصدي بيت الله موضحا أن البوابة ساهمت بالفعل الموسم الماضي في حمايه حقوق المعتمرين.

وحول الموقف فيما يخص إنطلاق موسم العمرة قال أحمد إبراهيم أن شركات السياحة عانت أشد معاناة من توقف الموسم الماضي بسبب إنتشار جائحة كورونا وتنتظر بفارغ الصبر إنطلاق الموسم الجديد لعبور أزمتها الحالية لكن في نفس الوقت فإن الشركات ملتزمة إلتزاما تاما بأي قرار تتخذه اللجنه المشكلة برئاسة رئيس الوزراء لجائحه كورونا فيما يخص إنطلاق رحلات العمرة لإيمانها أن هذا القرار سيراعي في المقام الأول مصلحة وصحة المواطنين وسيأتي متماشيا مع تطورات الوضع فيما يخص إنتشار الوباء محليا وعالميا وتقارير ورؤية اللجنة العليا لمواجهة الوباء بمصر مؤكدا ثقة الشركات في أن اللجنه ستتخذ القرار المناسب الذي يراعي صالح المواطنين ومصالح شركات السياحة والعالمين فيها أيضا .

وحذر الشركات المصرية والسعودية بالعمل بالوكيل الافتراضي خارج بوابة العمرة ، أو التلاعب بمشاعر الراغبين في اداء العمره خارج البوابه وضوابطها .

وأوضح المستشار التنفيذي لبوابة العمرة المصرية أن الأيام الماضية شهدت إجتماعات مكثفة لشركات السياحة مع لجنة تسيير الأعمال حيث تم بحث الوضع الحالي وتصورات الضوابط ومناقشة كافة التحديات وتم التوصل الي تصور مبدئي للضوابط حيث بدأنا علي الفور بحث هذا التصور ثم عرضه علي وزارة السياحة والأثار التي تبذل جهدا كبيرا في هذا الإطار بإعتبارها الجهة المسئولة عن هذا الملف وتبعية بوابة العمرة لها وهناك إتصالات مكثفة مع عدة جهات بالدولة إستعدادا للموسم الجديد وفي مقدمتها بالطبع وزارتي الداخلية والصحة .

وناشد أحمد إبراهيم الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة سرعة الربط بين الوزارة ومعاملها المركزية وبوابة العمرة لرصد حالة المواطنين الراغبين في أداء العمرة منذ لحظة سفرهم وحتي عودتهم سالمين مشيرا الي أن البوابة مزودة بإمكانيات تكنولوجية عالمية حديثة تمكنها من المتابعة الدقيقة للمعتمرين وحالتهم الصحية والتحاليل الخاصة بهم خاصة المتعلقة بفيروس كورونا.

كما ناشد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب بسرعة عرض قانون بوابة العمرة الجديد علي الجلسة العامة والذي تقدمت به الحكومة للمجلس وأقرته لجنة السياحة بالبرلمان وتنتظر شركات السياحة إقراره لما يوفره من ضمانات لحقوق المعتمرين وحمايتهم من الإستغلال والتلاعب ومعاقبة المخالفين والمقصرين في حقوقهم .