المرأة تتصدى للعنف.. ندوة توعوية بأكاديمية الفنون بالهرم الأحد

تقيم الدكتورة رانيا يحيى عضوة المجلس القومى للمرأة ورئيسة قسم فلسفة الفن بأكاديمية الفنون ندوة توعوية بعنوان "المرأة تتصدى للعنف" وذلك يوم الاحد 6 ديسمبر الساعة الواحدة ظهرا بقاعة ثروت عكاشة بالأكاديمية.

تستضيف الدكتورة رانيا يحيي خلال اللقاء النائبة البرلمانية القديرة وصاحبة العطاء المستمر مايسة عطوة ،والنائبة البرلمانية والاعلامية المتميزة هند رشاد ، وأيضا الكاتبة الصحفية نوال مصطفى صاحبة المبادرات الإنسانية الداعمة للمرأة ،والكاتبة الصحفية هبة باشا صاحبة القلم النابض قضايا المرأة والأسرة.

وذلك لمناقشة اهم التشريعات المزمع مناقشتها تحت قبة البرلمان والتى يستوحب مناقشتها لحماية المرأة من كافة أشكال العنف وكيفية التعامل معه ،والدور المجتمعى لحمايتها فى ظل جهود دعم الدولة لملف المرأة وتاكيدا على توافر الإرادة للسياسية الحقيقية لتمكينها وحصولها على أكبر قدر من المكتسبات.

وذلك فى فى اطار حملة ال16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة التى يطلقها المجلس القومى للمرأة كل عام بدء من 25 نوفمبر اليوم العالمى لمناهضة العنف ضد المرأة وحتى يوم 10 ديسمبر والذى يتوافق مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان.