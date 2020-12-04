نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التفاصيل الكاملة لإضاءة برج خليفة بعلم مصر.. الموعد والأسباب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، المصريين بدولة الإمارات لحضور إضاءة برج خليفة بعلم مصر وشعار صندوق تحيا مصر، وذلك احتفالا بتسجيله 3 ألقاب بموسوعة جينيس للأرقام القياسية.

وترصد "الفجر" في السطور التالية كافة التفاصيل عن إضاءة برج خليفة بعلم مصر وشعار صندوق تحيا مصر:

موعد إضاءة برج خليفة:

وكشفت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم إضاءة برج خليفة بعلم مصر اليوم الجمعة الموافق 4 ديسمبر في تمام الساعة 7:20 مساءًا بتوقيت دبي.

حصول مصر علي ٣ أرقام قياسية:

وقالت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج إن سبب إضاءة برج خليفة بعلم مصر هو احتفالا بتسجيل صندوق تحيا مصر ثلاثة أرقام قياسية بموسوعة جينيس العالمية، وذلك بعد نجاحه في تنظيم أكبر قافلة تبرع بالدواجن على مستوى العالم قوامها 2000 طن دواجن، وأكبر قافلة مواد غذائية قوامها 300 ألف صندوق مواد غذائية، بالإضافة إلى أكبر قافلة شاحنات مساعدات في العالم ليصبح صندوق تحيا مصر حاملا لثلاثة ألقاب عالمية بالموسوعة.

سبب نجاح صندوق تحيا مصر:

ففي يوم الجمعة ٢٧ من شهر نوفمير الماضي قام صندوق تحيا مصر نهاية بتنظيم قافلة إنسانية، واستهدفت القرى الفقيرة فى 27 محافظة بجمهورية مصر العربية لتوزيع الدواجن على مستحقيها، بمشاركة عدد كبير من منظمات المجتمع المدنى العاملة بمصر التى شاركت فى توزيع الدواجن على الأسر الفقيرة لضمان سرعة توصيل القافلة.

هدف القافلة:

وتهدف إلى توفير المواد الغذائية والملابس الشتوية والأغطية لمليون أسرة خلال فصل الشتاء، وقد شارك فيها المئات من المتطوعين من الشباب لتوزيع القافلة على الأسر المستحقة في القرى الأكثر فقرًا في مصر.