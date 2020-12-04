نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهجرة: مركز ترميم التراث سينقل تاريخ مصر السينمائي عبر الأجيال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج إن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بمركز حماية وترميم التراث السينمائي بمدينة الإنتاج الإعلامي.

وأوضحت الوزيرة أن ما يقوم به المركز يمثل أهمية كبيرة لنقل تاريخ مصر السينمائي والوثائقي عبر الأجيال القادمة وبتقنية عالية جدا.

وكانت الوزيرة قد قامت بزيارة المركز بعد إلقائها محاضرة للصحفيين والإعلاميين السودانيين أمس، واستمعت لشرح من أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام والقائمين على المركز حول خطوات تحويل الشرائط السينمائية القديمة والتي أوشكت على التلف إلى تقنية 6k بواسطة أحدث المعدات التكنولوجية العالمية.

كما شاهدت عرضا لنماذج من نسخ الجريدة السينمائية قبل وبعد الترميم، وهي ضمن مشروع ضخم تقوم به المدينة بالاتفاق مع الهيئة العامة للاستعلامات.