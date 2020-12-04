صور.. محافظ البحيرة: تشييد مدرسة وادى النطرون الزراعية بتكلفة 40 مليون جنيه

جدة - نرمين السيد - أكد هشام آمنة محافظ البحيرة أهمية ودور التعليم الفنى باعتباره النواة الأساسية فى تقدم الأمم من خلال إعداد وتأهيل الكوادر المدربة وتوفير الأيدى الماهرة لسوق العمل لدفع عجلة التنمية وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيرا إلى خطة المحافظة فى التوسع بإنشاء المدارس الفنية والزراعية الجديدة وتطويرها وتزويدها بكل الوسائل التعليمية والتكنولوجية الحديثة.





وأعلن هشام آمنة فى بيان اليوم الجمعة، إنهاء وتسليم مشروع إنشاء مدرسة وادى النطرون الثانوية الزراعية على مساحه 19.5 فدان وبتكلفة إجمالية 40 مليون جنيه، وجار فرش وتأثيث المدرسة لتدخل الخدمة.



وأشارت المهندسة هالة عبد الله - مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالبحيرة أنه المدرسة تضم 17 مبنى بالإضافة للأفنية والمساحات الخضراء والطرق الداخلية على مساحة 26450 م2 "6 أفدنة و7 قراريط تقريبا"، وتم إنشائها على مستويات بمناسيب مختلفة مقسمة إلى 3 شرائح متساوية تقريباً يفصل بينهم أسوار من الدبش وذلك على النحو التالى:

1- مساحة مقام عليها مزرعة مجهزة ومؤسسة للزراعة وملحق بها مبنى الطلمبات وبئر المياة محاطة بأسوار مبانى من 4 جهات بمساحة 11 فدانا.

2- مساحة خارجية مستقبلية غير ممهدة لاحتوائها على حفرة واسعة عميقة تم إحاطتها بأسوار شجر بمساحة 2.5 فدان.

3- 17 مبنى عبارة عن "مبنى الفصول والإدارة على مساحة 500 م2، مكون من خمسة أدوار يحتوى على الفراغات و15 فصلا دراسيا، و3 معامل وصالتين عمل ومجالات ومكتبة وكمبيوتر وفراغ متعدد ومكاتب إدارية دورات مياة للبنين وأخرى للبنات بطاقة استيعابية للطلاب تصل إلى ألف طالب.



وأكد هشام آمنة أن قطاع التعليم ما قبل الجامعى هو ضمن أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وعلى قائمة المشروعات القومية التى توليها الدولة اهتماما كبيرا وذلك من خلال العمل على تطوير وإصلاح التعليم والإرتقاء بالعملية التعليمة وتهيئة الأجواء المناسبة وإنشاء المدارس الجديدة وتحسين الأداء الوظيفى للمعلمين والارتقاء بمستوياتهم ومهاراتهم لتقديم خدمات تعليمية جيدة للطلبة والطالبات.



وأشار المحافظ أنه ومع بداية العام الدراسى الحالى 2020 -2021 تم دخول 24 مدرسة جديدة الخدمة بلغت تكلفتها 200 مليون جنية، الأمر الذى سيسهم فى تطوير الأداء والحد من الكثافات وتقديم أفضل واحدث الوسائل والطرق التعليمية للطلاب.