إنفوجراف.. مصر الأولى عربيا والـ25 عالميا فى مؤشر مرونة التعامل مع كورونا

جدة - نرمين السيد - تصدرت مصر المركز الأول بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أما على الصعيد العالمى فقد احتلت مصر المركز الـ 25 بمجموع نقاط 63,2.

ويقيس المؤشر الصادر عن "بلومبرج" فى نوفمبر عام 2020 مدى قدرة الدول على مواجهة جائحة كورونا وإمكانية العيش فى هذه الدول خلال الأزمة، من خلال 10 مؤشرات فرعية، وهي: معدل الإصابات فى الشهر الواحد، ومعدل الوفيات فى الشهر الواحد، وإجمالى الوفيات لكل مليون نسمة، ومعدل الاختبارات الإيجابية، وكذلك اتفاقيات اللقاحات التى تم التوصل إليها، بالإضافة إلى تأثير إجراءات الإغلاق على الاقتصاد، وحرية تنقل المواطنين مقارنةً بما قبل الجائحة، وتوقعات نمو الاقتصاد 2020، وقدرة النظام المحلى للرعاية الصحية، ومؤشر التنمية البشرية.

وأوضح المؤشر أن مصر سجلت متوسط 7 حالات إصابة لكل 100 ألف مواطن، وسجلت متوسط 64 حالة وفاة لكل مليون مواطن، كما توقع المؤشر أن تكون مصر من الدول الخمس الأولى التى ستُحقِّق نموًا فى 2020.