سكرتير كفر الشيخ: الأوقاف حققت رقما غير مسبوق فى بناء المساجد وعمارتها

جدة - نرمين السيد - شهد ياسر الحفناوى السكرتير العام المساعد لمحافظة كفر الشيخ نائبا عن محافظ كفر الشيخ، والشيخ محمد يونس مدير مديرية أوقاف كفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية والدعوية اليوم الجمعة افتتاح عدد من المساجد الجديدة بمحافظة كفر الشيخ.





وأشاد الحفناوى بجهود وزارة الأوقاف فى عمارة المساجد، مؤكدًا أن ما تم افتتاحه من مساجد خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر سابقة تحسب للأوقاف وتعكس اهتمام الدولة المصرية بالمساجد، وأن الاهتمام بالنظافة وحملات التطهير والتعقيم عقب الصلوات يعكس العناية ببيوت الله مبنى ومعنى.

وأكد أن وزارة الأوقاف حققت رقمًا غير مسبوق فى بناء المساجد وعمارتها، مشيدا بموضوع الخطبة، والتزام أبناء المحافظة بالإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا.

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