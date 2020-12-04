وزير الخارجية الكويتي: أطراف الأزمة الخليجية أكدوا حرصهم على الوصول لاتفاق نهائي

القى منذ قليل الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، وزير خارجية الكويت ووزير الإعلام بالوكالة، بياناً أكد خلاله أنه جرت مباحثات مثمرة خلال الفترة الماضية لحل الأزمة الخليجية أكد فيها كل الأطراف حرصهم على التضامن والاستقرار الخليجى والعربي.

وقال الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، وزير الخارجية الكويتى ووزير الإعلام بالوكالة، إنه في إطار جهود المصالحة التي قادها الشيخ أمير الكويت الراحل صباح الجابر الأحمد الصباح، واستمرار للجهود التي يبذلها حاليا أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، والرئيس الأمريكى دونالد ترامب لحل الأزمة الخليجية، فقد جرت مباحثات مثمرة خلال الفترة الماضية أكد فيها كل الأطراف حرصهم على التضامن والاستقرار الخليجى والعربى.

وأكد وزير الخارجية الكويتى في بيانه أن جميع الأطراف أكدوا على الوصول لاتفاق نهائي يحقق ما تصبوا إليه من تضامن دائم بين دولهم وتحقيق ما فيه خيرا لشعوبهم، متابعا: "وفى هذا الإطار نعرب عن التقدير للسيد جاريد كوشنر كبير مستشارى الرئيس الأمريكي على الجهود القيمة التي بذلها مؤخرا في هذا الصدد".