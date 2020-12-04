رانيا يحيى تنظم ندوة توعوية بعنوان "المرأة تتصدى للعنف"

تقيم الدكتورة رانيا يحيى، عضوة المجلس القومى للمرأة ورئيسة قسم فلسفة الفن بأكاديمية الفنون ندوة توعوية بعنوان "المرأة تتصدى للعنف"

وذلك يوم الأحد 6 ديسمبر الساعة الواحدة ظهرا بقاعة ثروت عكاشة بالأكاديمية.

وذلك فى إطار حملة ال16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة التى يطلقها المجلس القومى للمرأة كل عام بدءا من 25 نوفمبر اليوم العالمى لمناهضة العنف ضد المرأة وحتى يوم 10 ديسمبر والذى يتوافق مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

تستضيف الدكتورة رانيا يحيى خلال اللقاء النائبة البرلمانية القديرة وصاحبة العطاء المستمر مايسة عطوة، والنائبة البرلمانية والإعلامية المتميزة هند رشاد، وأيضا الكاتبة الصحفية نوال مصطفى صاحبة المبادرات الإنسانية الداعمة للمرأة، والكاتبة الصحفية هبة باشا صاحبة القلم النابض قضايا المرأة والأسرة وذلك لمناقشة أهم التشريعات المزمع مناقشتها تحت قبة البرلمان والتى يجب مناقشتها لحماية المرأة من كافة أشكال العنف، وكيفية التعامل معه، والدور المجتمعى لحمايتها فى ظل جهود دعم الدولة لملف المرأة وتأكيدا على توافر الإرادة السياسية الحقيقية لتمكينها وحصولها على أكبر قدر من المكتسبات.