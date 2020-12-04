أخبار السوشيال ميديا.. عصام الحضري برفقة والدته بالمستشفى| نجيب ساويرس يشبه ميدان التحرير بـ الكونكورد.. هبة مجدي تهنئ منى زكي بجائزة فاتن حمامة

نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، نستعرضها في السطور التالية:

أشاد رجل الأعمال نجيب ساويرس، بأعمال التطوير التي يشهدها ميدان التحرير والذي يستعد لنقل المومياوات الفرعونية من المتحف المصري إلى المتحف القومي للحضارة بالفسطاط.

وكتب نجيب ساويرس عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "‏ذهلت أمس عند مرورى فى ميدان التحرير.. كإنى فى ميدان الكونكورد في باريس.. تحية واجبة لمن فكر ومن نفذ فردا فردا وخاصة الإضاءة الجميلة المبهرة.. مصر جميلة".

هنأت الفنانة هبة مجدي صديقتها الفنانة مني زكي بعد تكريمها من مهرجان القاهرة السينمائي بجائزة فاتن حمامة.

ونشرت هبة مجدي عبر حسابها بإنستجرام صورة لها مع منى زكي وعلقت قائلة " مبرووووك حبيبتي الرائعة جائزة فاتن حمامة"

احتفلت الفنانة إسراء عبد الفتاح زوجة حمدي المرغني بعيد ميلاد ابنتها الصغرى عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت إسراء عبد الفتاح مجموعة من الصور لها مع طفلتها من داخل حمام السباحة وعلقت قائلة "كل سنة و انتي قلبي و روحي و حياتي كل سنة و انتي كل حاجة في الدنيا، انا قبلك والله ما كنت عايشة، انتي جيتي خليتيني اعرف نوع حب جديد كبير اكبر من اي حاجة في الدنيا خليتيني احس ان حتي الحب قبلك مكانش حب، خليتيني احس بأحاسيس كتيير اووي".

شارك عصام الحضري حارس مرمي المنتخب المصري السابق جمهوره صورة جديدة له مع والدته عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلق عصام الحضري على الصورة التي ظهر بها مع والدته قائلا " كُن لأُمك خادمًا وصديقًا، فهي أجملُ نساء الدنيا، وأصدقهن حُبًا لك، وأكثرهُن خوفا عليك إن غضِبت منك فهي تغضب لأجلك وليس للإنتقام كالآخرين. ".