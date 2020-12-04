انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد تراجع أسعار الذهب.. تعرف على نصيحة التجار للبيع أو الشراء والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تراجعت خلال الفترة الماضية أسعار الذهب في السوق المصرية، حيث نصح عدد من تجار الذهب المواطنين إلى شراء الذهب خلال الفترة الحالية، ولاسيما بعد تراجع سعر الجرام خلال لشهر الماضي، وسط توقعاتهم بارتفاع جديد في أسعار الذهب خلال الفترة القادمة، وكان سعر جرام الذهب قد تراجع في السوق المحلي بنحو 44 جنيهاً للجرام الواحد.

أسعار الذهب اليوم بالسوق المصرية

وكان سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية ” نادي نجيب” قد صرح لموقع مصراوي أن هذا الوقت هو أفضل وقت لشراء المشغولات الذهبية والاحتفاظ بها، وخاصة بعد تراجع أسعار الذهب في السوق المصرية.

واتفق رئيس اللجنة الاقتصادية في شعبة الذهب بغرفة التجارة بالقاهرة “ناجي فرج”، حيث نصح من يريدون شراء الذهب لاتخذه ملاذاً أمناً، أو للشراء للتزين ان يشتري خلال هذه الفترة، حيث توقع الطرفان ارتفاع أسعار الذهب من جديد خلال المرحلة القادمة.

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ويمكنك التعرف على سعر جرام الذهب بتحديث مستمر من خلال الدخول على رابط” سعر الذهب مصر فايف“، والذي يتم تحديثه بشكل يومي لجميع متابعي الموقع الكرام